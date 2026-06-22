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Украина отказалась от встречи Зеленского с Навроцким - СМИ

Киев • УНН

 • 2838 просмотра

Глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что украинская сторона отказалась от запланированной встречи президентов. По его словам, Киев не был заинтересован в реальной дискуссии.

Украина отказалась от встречи Зеленского с Навроцким - СМИ

Глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявил, что украинская сторона отказалась от встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого. Об этом Пшидач заявил в интервью TVN24, передает УНН.

Детали

Пшидач заявил, что визиты украинских чиновников, в частности руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова, который находился в Варшаве 6 июня, привели к предложению о телефонном разговоре между Зеленским и Навроцким, однако, по его словам, Зеленский отказался от этого разговора, потому что "не хотел разговаривать по телефону".

Тогда украинская сторона предложила визит, и мы определили конкретную дату и время такой встречи в Варшаве для обсуждения этого вопроса. Украинская сторона отказалась как от этой даты, так и от этого визита, предложив более позднюю, более отдаленную дату

- отметил Пшидач.

Он добавил, что "украинская сторона не была заинтересована в реальной дискуссии с польским президентом".

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий ответил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому на заявления о внутриполитической борьбе в польском обществе из-за решения лишить Украину ордена Белого Орла.

Павел Башинский

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