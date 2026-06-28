МИД Украины высмеяло заявления кремля о "победе" в войне

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий иронично отреагировал на заявления российской пропаганды о якобы успехах в войне против Украины. В публикации в соцсети X он напомнил о провале первоначальных планов кремля и огромных потерях российской армии, пишет УНН со ссылкой на пост представителя МИД.

Pov: звучишь так, будто вот-вот выиграешь войну (пятый год подряд)

Представитель МИД отметил, что россия начала полномасштабную агрессию, рассчитывая на быструю победу, однако за более чем четыре года так и не достигла ни одной из своих целей.

Real: начал агрессивную войну, надеясь на быструю победу; не достиг ни одной цели после потери 1,4 миллиона человек за более чем 4 года; твои медленные продвижения останавливаются; война возвращается на твою территорию. Выглядит победоносно!