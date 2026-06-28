МИД Украины высмеяло заявления кремля о "победе" в войне

$44.9250.92
ukenru
15:55 • 5282 просмотра
Командира 154-й бригады Владимира Кононникова нашли мертвым - ОК "Юг"
12:51 • 15763 просмотра
Генштаб официально подтвердил поражение двух НПЗ, железнодорожного моста и склада боеприпасов РФ
Эксклюзив
28 июня, 09:24 • 44894 просмотра
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
28 июня, 08:13 • 35440 просмотра
Дальнобойные удары Украины довели россию до паники - WP
Эксклюзив
28 июня, 05:50 • 42168 просмотра
28 июня - День Конституции Украины: какие права украинцы знают хуже всего
27 июня, 16:54 • 43276 просмотра
Трамп намекнул на возможный отказ от "Анкориджских договоренностей" по Донбассу - Axios
27 июня, 10:48 • 123819 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto
27 июня, 09:54 • 76381 просмотра
Россия может прибегнуть к провокации против собственной территории, чтобы оправдать нападение на НАТО - Сикорский
27 июня, 08:21 • 75248 просмотра
Ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде - ЗеленскийVideo
27 июня, 05:19 • 68802 просмотра
В Венесуэле число жертв землетрясения возросло до 920
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
3м/с
35%
750мм
Популярные новости
Беспилотники рф атаковали Черниговщину - трое раненых, повреждены больница и школаPhoto28 июня, 07:34 • 10985 просмотра
"Где Ленин упал, будет Мазепа" - Зеленский анонсировал памятник гетману в центре Киева28 июня, 09:56 • 10536 просмотра
На въезде из Польши в Украину очереди более 12 часов, почти 260 машин ждутVideo28 июня, 10:27 • 11941 просмотра
"Республика посад": Штилерман призвал отменить конституционные изменения Кучмы и Медведчука28 июня, 11:04 • 27041 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"12:34 • 12317 просмотра
публикации
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
Эксклюзив
28 июня, 09:24 • 44900 просмотра
28 июня - День Конституции Украины: какие права украинцы знают хуже всего
Эксклюзив
28 июня, 05:50 • 42171 просмотра
"Будем испытывать ракеты на москве" - Fire Point анонсировала первые полеты украинской баллистикиVideo27 июня, 17:42 • 49400 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto27 июня, 10:48 • 123823 просмотра
Как ухаживать за флоксами: полив, подкормка, обрезка и защита от вредителейPhoto27 июня, 08:40 • 72941 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"12:34 • 12392 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 38534 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 50750 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 90133 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 107841 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

МИД Украины высмеяло заявления кремля о "победе" в войне

Киев • УНН

 • 754 просмотра

Спикер МИД Георгий Тихий иронично прокомментировал заявления российской пропаганды об успехах в войне. Он напомнил о провале планов кремля и потере 1,4 миллиона человек за более чем 4 года.

МИД Украины высмеяло заявления кремля о "победе" в войне

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий иронично отреагировал на заявления российской пропаганды о якобы успехах в войне против Украины. В публикации в соцсети X он напомнил о провале первоначальных планов кремля и огромных потерях российской армии, пишет УНН со ссылкой на пост представителя МИД.

Детали

Pov: звучишь так, будто вот-вот выиграешь войну (пятый год подряд)

– написал Тихий.

Представитель МИД отметил, что россия начала полномасштабную агрессию, рассчитывая на быструю победу, однако за более чем четыре года так и не достигла ни одной из своих целей.

Real: начал агрессивную войну, надеясь на быструю победу; не достиг ни одной цели после потери 1,4 миллиона человек за более чем 4 года; твои медленные продвижения останавливаются; война возвращается на твою территорию. Выглядит победоносно!

– подчеркнул Тихий.

"Киев отступает по всей линии фронта, поэтому прибегает к терроризму" – о чем еще наврал путин во время съезда "единой россии"28.06.26, 16:34 • 2668 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика