рф пытается противодействовать Китаю через раскол Евросоюза - ЦПД

$43.970.0051.500.14
ukenru
13:14 • 6366 просмотра
Зеленский поручил Силам обороны предложить возможные форматы ответа на российский удар
13:07 • 16242 просмотра
Помощь США Украине может вернуться – каковы реальные шансы на возобновление военной поддержки
12:22 • 4714 просмотра
За Ермака внесли уже 14,5 млн грн из залога - средства поступили от двух лиц
12:12 • 16922 просмотра
Мобилизация по очереди — в Украине предлагают установить новые правила призыва
Эксклюзив
12:02 • 15900 просмотра
рф снова требует отдать Херсон, Запорожье и Донбасс - почему кремль заговорил ультиматумами
Эксклюзив
10:46 • 16833 просмотра
Защита Ермака заявила о подготовке к внесению залога и обжалованию решения суда
09:24 • 22407 просмотра
ЕС готовится продлить временную защиту для украинцев еще на год
08:53 • 38496 просмотра
Цены на продукты в Украине в мае: как изменилась стоимость борщевого набораPhoto
14 мая, 06:15 • 23065 просмотра
Экс-руководителя ОП Ермака отправили под стражу с залогом 140 миллионовVideo
14 мая, 05:54 • 28713 просмотра
Более 1560 дронов и 56 ракет выпустила рф со вчерашнего дня по Украине - ЗеленскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
4.9м/с
38%
741мм
Популярные новости
Оккупанты массово отбирают жилье у мариупольцев - ЦПДPhoto14 мая, 04:15 • 9474 просмотра
Как быстро отстирать ручку с одежды и не испортить любимую вещьPhoto14 мая, 07:00 • 39109 просмотра
Под завалами многоэтажки в Киеве нашли тело 12-летней девочки10:25 • 17725 просмотра
Экс-министру Омеляну объявили подозрение в уклонении от военной службыPhoto10:37 • 16112 просмотра
Можно ли доверять ИИ в вопросах здоровья: что показало новое исследование Гарварда11:27 • 16247 просмотра
публикации
Помощь США Украине может вернуться – каковы реальные шансы на возобновление военной поддержки13:07 • 16216 просмотра
Мобилизация по очереди — в Украине предлагают установить новые правила призыва12:12 • 16914 просмотра
Можно ли доверять ИИ в вопросах здоровья: что показало новое исследование Гарварда11:27 • 16340 просмотра
Цены на продукты в Украине в мае: как изменилась стоимость борщевого набораPhoto08:53 • 38492 просмотра
Как быстро отстирать ручку с одежды и не испортить любимую вещьPhoto14 мая, 07:00 • 39198 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Пекин
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
«Контекста нет» — Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму «как у Мадуро»Video13:35 • 1958 просмотра
Что празднуют в Украине и мире 14 мая14 мая, 03:00 • 39411 просмотра
Евровидение-2026 стартует в Вене - кто выступит и можно ли голосоватьVideo12 мая, 08:21 • 63703 просмотра
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 68596 просмотра
Белый дом назвал актера Марка Хэмилла "больным человеком" из-за фото Трампа в могилеPhoto10 мая, 03:30 • 74713 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Ракетный комплекс "Тор
Фильм
FIFA (серия видеоигр)

рф пытается противодействовать Китаю через раскол Евросоюза - ЦПД

Киев • УНН

 • 922 просмотра

Элита рф стремится расколоть ЕС для противодействия Китаю и восстановления влияния СССР. В ЦПД прогнозируют развал империи из-за войны против Украины.

рф пытается противодействовать Китаю через раскол Евросоюза - ЦПД

Политическая элита российской федерации не хочет окончательно превращать россию в сырьевой придаток Китая, но бороться с Пекином у москвы нет ни людей, ни сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

Детали

Как отметил Коваленко, политическая элита рф смотрит в сторону Европы и мечтает о возрождении влияния времен СССР в странах Восточной Европы.

Таким образом, они хотят наступить на интересы Китая в Европе, потому что формула Пекина - "китайская Европа", где не существует классического ЕС как субъекта, а есть страны, ориентирующиеся на Китай. россия же таким образом стремится иметь рычаг давления на Пекин и вкладывает ресурсы в раскол ЕС. Но есть Украина, без которой даже в теории такая идея рф нереальна, потому что Украина - это сила и во многих аспектах конкурент россии. И мы ориентированы на Европу. Именно поэтому российская политическая элита сейчас не видит альтернатив продолжению войны, которую они, конечно же, проиграют

- говорится в сообщении.

В то же время россия пытается всеми силами ослабить Украину, а также пытается ослабить ЕС путем коррумпирования политических элит и создания условий для победы ориентированных на россию сил.

В таком мировоззрении россиян, впрочем, есть две важные вещи. Каждый этот путь ведет исключительно к развалу империи. Вопрос лишь во временных промежутках. Потому что противостояние против ЕС и Украины россии не выиграть. Избежать окончательного экономического поглощения Китаем - также. Вопрос исключительно в сроках

- заявил Коваленко.

Китай превратил Россию в сырьевой придаток после вторжения в Украину - ЦПД26.12.2025, 05:10 • 22811 просмотров

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Европейский Союз
Китай
Украина