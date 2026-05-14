Политическая элита российской федерации не хочет окончательно превращать россию в сырьевой придаток Китая, но бороться с Пекином у москвы нет ни людей, ни сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

Как отметил Коваленко, политическая элита рф смотрит в сторону Европы и мечтает о возрождении влияния времен СССР в странах Восточной Европы.

Таким образом, они хотят наступить на интересы Китая в Европе, потому что формула Пекина - "китайская Европа", где не существует классического ЕС как субъекта, а есть страны, ориентирующиеся на Китай. россия же таким образом стремится иметь рычаг давления на Пекин и вкладывает ресурсы в раскол ЕС. Но есть Украина, без которой даже в теории такая идея рф нереальна, потому что Украина - это сила и во многих аспектах конкурент россии. И мы ориентированы на Европу. Именно поэтому российская политическая элита сейчас не видит альтернатив продолжению войны, которую они, конечно же, проиграют

В то же время россия пытается всеми силами ослабить Украину, а также пытается ослабить ЕС путем коррумпирования политических элит и создания условий для победы ориентированных на россию сил.

В таком мировоззрении россиян, впрочем, есть две важные вещи. Каждый этот путь ведет исключительно к развалу империи. Вопрос лишь во временных промежутках. Потому что противостояние против ЕС и Украины россии не выиграть. Избежать окончательного экономического поглощения Китаем - также. Вопрос исключительно в сроках