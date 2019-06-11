РФ подняла истребитель для перехвата самолетов ВВС Швеции и США
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Министерство обороны РФ в понедельник подняло истребитель Су-27 для перехвата двух самолётов-разведчиков ВВС США RC-135 и ВВС Швеции над Балтийским морем. Об этом говорится в заявлении минобороны РФ, передаёт УНН.
"Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота. Он приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции Gulfstream", - говорится в заявлении российского минобороны.
Сообщается, что летчик Су-27 доложил об идентификации иностранных самолетов-разведчиков и "сопровождал их, не допуская нарушения границы воздушного пространства России с соблюдением всех необходимых мер безопасности".
Напомним, вчера в акватории Балтийского моря начались ежегодные военно-морские учения Baltops. В военно-морских учениях 2019 года принимают участие 50 кораблей и подводных лодок, 40 самолетов и вертолетов, а также 8,6 тысячи военнослужащих из 18 стран НАТО и партнеров Альянса.