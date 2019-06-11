РФ підняла винищувач для перехоплення літаків ВПС Швеції і США
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Міністерство оборони РФ у понеділок підняло винищувач Су-27 для перехоплення двох літаків-розвідників ВПС США RC-135 і ВПС Швеції над Балтійським морем. Про це йдеться в заяві міноборони РФ, передає УНН.
"Для перехоплення цілей у повітря було піднято винищувач Су-27 зі складу чергових сил ППО Балтійського флоту. Він наблизився на безпечну відстань до повітряних об'єктів та ідентифікував їх як літаки-розвідники ВПС США RC-135 і ВПС Швеції Gulfstream", - йдеться в заяві російського міноборони.
Повідомляється, що льотчик Су-27 доповів про ідентифікацію іноземних літаків-розвідників і "супроводжував їх, не допускаючи порушення кордону повітряного простору Росії з дотриманням всіх необхідних заходів безпеки".
Нагадаємо, вчора в акваторії Балтійського моря почалися щорічні військово-морські навчання Baltops. У військово-морських навчаннях 2019 року беруть участь 50 кораблів і підводних човнів, 40 літаків і вертольотів, а також 8,6 тисячі військовослужбовців з 18 країн НАТО і партнерів Альянсу.