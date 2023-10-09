рф передала террористам ХАМАСу захваченное во время войны в Украине трофейное оружие – ГУР.
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. россия передала террористам ХАМАСа захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС для дискредитации Украины на Ближнем Востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
разведка сообщает, что спецслужбы россии проводят кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке. россия использует нападение террористов ХАМАСа на государство Израиль для масштабной провокации против Украины.
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«Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что российское ГРУ уже передало террористам ХАМАСу захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС. Следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в якобы продаже западного оружия для террористов на регулярной основе», - информирует ГУР.
Сообщается, что в рамках кремлевской дезинформационной кампании эти фейки должны лечь в основу ряда «разоблачительных публикаций» и «расследований» в западных СМИ.
«Для убедительности российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии предателя из украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сирового, который недавно бежал в москву», - отмечается в сообщении.
В ГУР отмечают, что очередная провокация врага нацелена на дискредитацию Вооруженных сил Украины и полное прекращение военной помощи Украине со стороны западных партнеров.
Дополнение
Центр противодействия дезинформации ранее сообщал, что враг развернул дезинформацию на фоне конфликта, вспыхнувшего на Ближнем Востоке. Вражеские Telegram-каналы распространяют ложную информацию с целью дискредитации Украины и украинских военных.