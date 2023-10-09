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рф розгорнула дезінформаційну кампанію про "українську" зброю в руках ХАМАСу

рф розгорнула дезінформаційну кампанію про "українську" зброю в руках ХАМАСу

Київ • УНН

 • 438652 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Ворог розгорнув дезінформацію на тлі конфлікту, що спалахнув на Близькому Сході. Ворожі Telegram-канали розповсюджують неправдиву інформацію з метою дискредитації України і українських військових. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що з початку ведення бойових дій на території Ізраїлю, російська пропаганда почала розповсюджувати дезінформацію яка нібито вказують на те, що бойовики ХАМАСу використовують зброю з України.
До цієї інформаційної кампанії доєдналися російські пропагандисти о Коц, Лісіцин, Осташко та Гагін.

У рамках кампанії пропагандисти опублікували відео із західними зразками озброєння з дописом «ХАМАС дякує Україні за продаж їм зброї».

В іншій публікації пропагандисти опублікували неправдиву новину про те, що ізраїльські солдати спіймали терористів зі зброєю з України.

У ЦПД наголосили, що подібні кампанії росія проводить не вперше. Раніше Центр повідомляв про російську дезінформаційну кампанію щодо використання української зброї під час протестів у Франції.

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