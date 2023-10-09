рф развернула дезинформационную кампанию об "украинском" оружии в руках ХАМАСа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Враг развернул дезинформацию на фоне конфликта, вспыхнувшего на Ближнем Востоке. Вражеские Telegram-каналы распространяют ложную информацию с целью дискредитации Украины и украинских военных. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН..
Детали
Сообщается, что с начала ведения боевых действий на территории Израиля, российская пропаганда начала распространять дезинформацию которая якобы указывают на то, что боевики ХАМАСа используют оружие из Украины.
К этой информационной кампании присоединились российские пропагандисты Коц, Лисицын, Осташко и Гагин.
В рамках кампании пропагандисты опубликовали видео с западными образцами вооружения с надписью "ХАМАС благодарит Украину за продажу им оружия".
В другой публикации пропагандисты опубликовали ложную новость о том, что израильские солдаты поймали террористов с оружием из Украины.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что подобные кампании россия проводит не впервые.
Ранее Центр сообщал о российской дезинформационной кампании по использованию украинского оружия во время протестов во Франции.
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