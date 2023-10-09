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рф развернула дезинформационную кампанию об "украинском" оружии в руках ХАМАСа

рф развернула дезинформационную кампанию об "украинском" оружии в руках ХАМАСа

Киев • УНН

 • 438649 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Враг развернул дезинформацию на фоне конфликта, вспыхнувшего на Ближнем Востоке. Вражеские Telegram-каналы распространяют ложную информацию с целью дискредитации Украины и украинских военных. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН..

Детали

Сообщается, что с начала ведения боевых действий на территории Израиля, российская пропаганда начала распространять дезинформацию которая якобы указывают на то, что боевики ХАМАСа используют оружие из Украины.

К этой информационной кампании присоединились российские пропагандисты Коц, Лисицын, Осташко и Гагин.

В рамках кампании пропагандисты опубликовали видео с западными образцами вооружения с надписью "ХАМАС благодарит Украину за продажу им оружия".

В другой публикации пропагандисты опубликовали ложную новость о том, что израильские солдаты поймали террористов с оружием из Украины.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что подобные кампании россия проводит не впервые.

Ранее Центр сообщал о российской дезинформационной кампании по использованию украинского оружия во время протестов во Франции.

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