рф передала терористам ХАМАСу захоплену під час війни в Україні трофейну зброю – ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. росія передала терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС для дискредитації України на Близькому Сході. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
Розвідка повідомляє, що спецслужби росії проводять кампанію з дискредитації України на Близькому Сході. росія використовує напад терористів ХАМАСу на державу Ізраїль для масштабної провокації проти України.
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«Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що російське ґру вже передало терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС. Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі», - інформує ГУР.
Повідомляється, що у межах кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки «викривальних публікацій» та «розслідувань» у західних ЗМІ.
«Для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до москви», - зазначається в повідомленні.
В ГУР наголошують, що чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги Україні з боку західних партнерів.
Доповнення
Центр протидії дезінформації раніше повідомляв, що ворог розгорнув дезінформацію на тлі конфлікту, що спалахнув на Близькому Сході. Ворожі Telegram-канали розповсюджують неправдиву інформацію з метою дискредитації України і українських військових.