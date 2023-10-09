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рф передала терористам ХАМАСу захоплену під час війни в Україні трофейну зброю – ГУР

рф передала терористам ХАМАСу захоплену під час війни в Україні трофейну зброю – ГУР

Київ • УНН

 • 876811 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. росія передала терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС для дискредитації України на Близькому Сході. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Розвідка повідомляє, що спецслужби росії проводять кампанію з дискредитації України на Близькому Сході. росія використовує напад терористів ХАМАСу на державу Ізраїль для масштабної провокації проти України.

Цитата

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що російське ґру вже передало терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС. Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі», - інформує ГУР.

Повідомляється, що у межах кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки «викривальних публікацій» та «розслідувань» у західних ЗМІ.

«Для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до москви», - зазначається в повідомленні.

В ГУР наголошують, що чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги Україні з боку західних партнерів.

Доповнення

Центр протидії дезінформації раніше повідомляв, що ворог розгорнув дезінформацію на тлі конфлікту, що спалахнув на Близькому Сході. Ворожі Telegram-канали розповсюджують неправдиву інформацію з метою дискредитації України і українських військових.

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