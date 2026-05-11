россия передает Китаю контроль над страхованием экспорта газа, сообщила Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Центробанк рф разослал крупным страховым компаниям письмо с рекомендацией перестраховать риски поставок сжиженного природного газа в Китай через китайские страховые структуры. Цель – перенести часть финансовых рисков на китайский рынок, так как москва больше не может сама тянуть бремя собственного энергоэкспорта и просит Пекин разделить его - сообщили в СВР.

По данным разведки, после 2022 года российские страховщики фактически отрезаны от западного страхового рынка. Собственных мощностей не хватает: крупные суммы и слишком сложная логистика. Поэтому кремль, как отмечается, и обратился к единственному оставшемуся варианту – китайским компаниям.

"Присоединившись к схеме, КНР получает мощный рычаг – кто контролирует условия страхования, тот контролирует и логистику, и саму возможность поставок. Это не формальное владение активами, но по эффекту – то же самое", - отметили в разведке.

По данным Главного таможенного управления КНР, импорт российского СПГ в Китай в 2025 году вырос на 18,3%. В I квартале 2026 года рф поставила в КНР 1,4 млн тонн – на 6,72% больше, чем годом ранее. Китай, как указали в разведке, превратился в главное и, по сути, безальтернативное направление для российского сжиженного газа.

"Проблема для москвы в том, что китайские перестраховщики не будут заниматься благотворительностью: санкционные, логистические и политические риски они заложат в стоимость премий. Бюрократия согласований, повышенные требования к раскрытию информации, зависимость от регуляторного настроя Пекина – все это становится постоянными расходами, которые со временем будут только расти", - говорится в отчете.

А самое главное, как подчеркивается, – Пекин не связан никакими обязательствами держать условия неизменными. "Если санкционное давление усилится или рыночная конъюнктура изменится, Китай легко может пересмотреть тарифы, сузить покрытие или выставить новые условия – в обмен на более низкие цены на газ или уступки в других проектах. рф нечем будет ответить", - отметили в разведке.

"москва годами позиционировала "разворот на восток" как стратегический выбор. На самом деле это капитуляция, которая постепенно оформляется в привычную практику. Теперь даже страховые полисы на собственный газ россия выписывает чужими руками", - резюмировали в СВР.

Китай отменил субсидии на российскую медь и никель, ограничивая преимущества поставщиков из рф - разведка