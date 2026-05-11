рф передает Китаю контроль над страхованием экспорта газа - разведка

$43.850.0551.600.06
ukenru
06:52 • 5130 просмотра
4 украинца остаются на пораженном хантавирусом лайнере, еще один на спецрейсе в Нидерланды, все без признаков болезни - МИД
Эксклюзив
10 мая, 11:58 • 39865 просмотра
Астропрогноз с 11 мая по 17 мая 2026 года – точка перехода и период важных изменений
10 мая, 09:47 • 76008 просмотра
Сколько стоит трудовой стаж в 2026 году и кто может его купить
Эксклюзив
10 мая, 08:30 • 50179 просмотра
Украину ждут три дождливых дня и незначительное похолодание - синоптики
9 мая, 20:55 • 55528 просмотра
Во Львове мужчина с ножом, увидев сотрудников ТЦК, взял в заложники 13-летнюю девочку
9 мая, 08:40 • 123152 просмотра
Без военной техники, но с корейцами. Парад в москве 9 мая продлился всего 45 минутPhotoVideo
Эксклюзив
9 мая, 05:03 • 77421 просмотра
9 мая: как изменилось отношение украинцев ко дню «победы»
Эксклюзив
8 мая, 19:30 • 67047 просмотра
Волшебная таблетка для похудения или исключительно лечебный препарат - диетолог развеял мифы об Оземпике
8 мая, 18:47 • 81832 просмотра
Украина официально разрешила провести в москве парад 9 мая. Зеленский подписал указPhoto
8 мая, 18:20 • 58866 просмотра
Трамп объявил трехдневное перемирие между Украиной и рф, а также анонсировал обмен пленными
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.4м/с
46%
747мм
Популярные новости
«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании после победы над «Реалом»Video10 мая, 23:57 • 8266 просмотра
В Финляндии болезнь, вызванную вирусом Анд, могут признать особо опасной инфекцией11 мая, 00:44 • 9480 просмотра
Нетаньяху заявил о намерении постепенно отказаться от военной помощи США02:58 • 4114 просмотра
Что празднуют 11 мая в Украине и мире04:00 • 5280 просмотра
Ректор запорожского вуза предстанет перед судом за уклонистскую схему с "аспирантами" на 50 миллионов - ГенпрокурорPhoto06:19 • 6164 просмотра
публикации
Астропрогноз с 11 мая по 17 мая 2026 года – точка перехода и период важных изменений
Эксклюзив
10 мая, 11:58 • 39865 просмотра
Сколько стоит трудовой стаж в 2026 году и кто может его купить10 мая, 09:47 • 76008 просмотра
Без военной техники, но с корейцами. Парад в москве 9 мая продлился всего 45 минутPhotoVideo9 мая, 08:40 • 123152 просмотра
Уход за садом: что нужно знать каждому владельцу садового участкаPhoto9 мая, 08:15 • 45955 просмотра
Сколько стоит «шашлычный набор» в 2026 годуPhoto8 мая, 10:49 • 80331 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Себастьен Лекорню
Си Цзиньпин
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Испания
Израиль
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн08:42 • 180 просмотра
Белый дом назвал актера Марка Хэмилла "больным человеком" из-за фото Трампа в могилеPhoto10 мая, 03:30 • 21360 просмотра
Сын Тома Хэнкса признался, что живет в трейлерном паркеVideo9 мая, 20:12 • 18958 просмотра
От украшений до личных писем - скрытый мир Мэрилин Монро выставят на аукционVideo9 мая, 19:01 • 18139 просмотра
ЧМ-2026 по футболу проведет три церемонии открытия с участием звезд9 мая, 18:29 • 17265 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Truth Social
Дипломатка
Фильм

рф передает Китаю контроль над страхованием экспорта газа - разведка

Киев • УНН

 • 1952 просмотра

Центробанк рф просит Китай перестраховать поставки газа из-за нехватки собственных ресурсов. Пекин получает контроль над логистикой и условиями экспорта топлива.

рф передает Китаю контроль над страхованием экспорта газа - разведка

россия передает Китаю контроль над страхованием экспорта газа, сообщила Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Центробанк рф разослал крупным страховым компаниям письмо с рекомендацией перестраховать риски поставок сжиженного природного газа в Китай через китайские страховые структуры. Цель – перенести часть финансовых рисков на китайский рынок, так как москва больше не может сама тянуть бремя собственного энергоэкспорта и просит Пекин разделить его

- сообщили в СВР.

По данным разведки, после 2022 года российские страховщики фактически отрезаны от западного страхового рынка. Собственных мощностей не хватает: крупные суммы и слишком сложная логистика. Поэтому кремль, как отмечается, и обратился к единственному оставшемуся варианту – китайским компаниям.

"Присоединившись к схеме, КНР получает мощный рычаг – кто контролирует условия страхования, тот контролирует и логистику, и саму возможность поставок. Это не формальное владение активами, но по эффекту – то же самое", - отметили в разведке.

По данным Главного таможенного управления КНР, импорт российского СПГ в Китай в 2025 году вырос на 18,3%. В I квартале 2026 года рф поставила в КНР 1,4 млн тонн – на 6,72% больше, чем годом ранее. Китай, как указали в разведке, превратился в главное и, по сути, безальтернативное направление для российского сжиженного газа.

"Проблема для москвы в том, что китайские перестраховщики не будут заниматься благотворительностью: санкционные, логистические и политические риски они заложат в стоимость премий. Бюрократия согласований, повышенные требования к раскрытию информации, зависимость от регуляторного настроя Пекина – все это становится постоянными расходами, которые со временем будут только расти", - говорится в отчете.

А самое главное, как подчеркивается, – Пекин не связан никакими обязательствами держать условия неизменными. "Если санкционное давление усилится или рыночная конъюнктура изменится, Китай легко может пересмотреть тарифы, сузить покрытие или выставить новые условия – в обмен на более низкие цены на газ или уступки в других проектах. рф нечем будет ответить", - отметили в разведке.

"москва годами позиционировала "разворот на восток" как стратегический выбор. На самом деле это капитуляция, которая постепенно оформляется в привычную практику. Теперь даже страховые полисы на собственный газ россия выписывает чужими руками", - резюмировали в СВР.

Китай отменил субсидии на российскую медь и никель, ограничивая преимущества поставщиков из рф - разведка24.09.25, 13:47 • 4012 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Пекин
Китай