рф осуществила 16 обстрелов Сумщины: 182 взрыва за день

Страна-террорист продолжает бить по приграничным территориям и населенным пунктам Сумщины. За день войска рф совершили 16 обстрелов по области, во время которых произошло 182 взрыва. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 182 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Юнаковская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская громады - Сумская областная военная администрация.

Великописаревская громада больше всего пострадала от вражеских атак. Здесь зафиксирована атака дронов типа "FPV" (1 взрыв), а также артиллерийский обстрел (18 взрывов), минометный обстрел (22 взрыва) и обстрел из АГС (107 взрывов).

Кроме того, другие общины также ощутили на себе последствия агрессии: артиллерийские обстрелы, минометные обстрелы и другие формы военной агрессии РФ.

Поэтому в Хотинской общине оккупанты били из артиллерии (4 взрыва).

Что касается Краснопольской громады, то здесь враг совершил минометный обстрел (12 взрывов) и артобстрел (9 взрывов), атаку дрона типа "FPV".

В Середино-Будской громаде противник сбросил 3 мины.

Юнаковская громада страдала от артиллерийского обстрела (3 взрыва), а в Миропольской громаде был зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).

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