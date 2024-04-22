Враг ночью обстрелял одну из общин Сумщины

Российские войска в ночь 22 апреля ударили по Середино-Будской общине Сумской области. Прозвучал один взрыв. Об этом в понедельник сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

Ночью россияне совершили обстрел Середино-Будской общины. Зафиксирован 1 взрыв из артиллерии - говорится в сообщении ОВА.

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В течение 21 апреля российская армия 7 раз нанесла удары по Сумской области, зафиксировано 36 взрывов. Ударам подверглись Миропольская, Белопольская, Краснопольская и Середино-Будская громады.