РФ обстреляла Сумскую область 70 раз: 186 взрывов, 1 погибший, 4 раненых
Киев • УНН
6 сентября армия РФ осуществила 70 обстрелов Сумской области, зафиксировано 186 взрывов в 11 громадах. В результате удара по Краснопольской громаде погиб 1 человек, 4 получили ранения.
6 сентября армия РФ 70 раз обстреляла Сумскую область. Зафиксировано 186 взрывов. Попадания были в 11 общинах. Об этом информирует Сумская ОГА, передает УНН.
Детали
Дронами армия РФ попадала по Миропольской, Краснопольской, Хотинской, Глуховской, Эсманьской, Середино-Будской, Шалыгинской и Великописаревской громадах.
Удары управляемыми бомбами были зафиксированы в Хотинской, Ямпольской и Краснопольской громадах. Из-за попадания по последней один гражданский человек погиб, еще четверо - получили ранения.
По Белопольской общине фиксировали обстрелы из миномета, танка.
Шалигинская громада: военные РФ обстреливали из артиллерии и «градов».
Великописаревскую громаду - из артиллерии, миномета.
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