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РФ обстріляла Сумщину 70 разів: 186 вибухів, 1 загиблий, 4 поранених

РФ обстріляла Сумщину 70 разів: 186 вибухів, 1 загиблий, 4 поранених

Київ • УНН

 • 17767 перегляди

6 вересня армія РФ здійснила 70 обстрілів Сумської області, зафіксовано 186 вибухів у 11 громадах. Внаслідок удару по Краснопільській громаді загинула 1 людина, 4 отримали поранення.

6 вересня армія РФ 70 разів обстріляла Сумщину. Зафіксовано 186 вибухів. Влучання були в 11 громадах. Про це інформує Сумська ОВА, передає УНН.

Деталі

Дронами армія РФ влучала по Миропільській, Краснопільській, Хотінській, Глухівській, Есманьській, Середино-Будській, Шалигинській та Великописарівській громадах.

Удари керованими бомбами були зафіксовані в Хотінській, Ямпільській та Краснопільській громадах. Через влучання по останній одна цивільна людина загинула, ще четверо – отримали поранення.

По Білопільській громаді фіксували обстріли з міномета, танку.

Шалигинська громада: військові РФ обстрілювали з артилерії та "градів".

Великописарівську громаду — з артилерії, міномета.

В Україні спростували вкид рф про завезення мобільних крематоріїв в Суми для спалення росіян з Курщини 21.08.24, 18:12 • 21507 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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