РФ обстріляла Сумщину 70 разів: 186 вибухів, 1 загиблий, 4 поранених
Київ • УНН
6 вересня армія РФ здійснила 70 обстрілів Сумської області, зафіксовано 186 вибухів у 11 громадах. Внаслідок удару по Краснопільській громаді загинула 1 людина, 4 отримали поранення.
6 вересня армія РФ 70 разів обстріляла Сумщину. Зафіксовано 186 вибухів. Влучання були в 11 громадах. Про це інформує Сумська ОВА, передає УНН.
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Дронами армія РФ влучала по Миропільській, Краснопільській, Хотінській, Глухівській, Есманьській, Середино-Будській, Шалигинській та Великописарівській громадах.
Удари керованими бомбами були зафіксовані в Хотінській, Ямпільській та Краснопільській громадах. Через влучання по останній одна цивільна людина загинула, ще четверо – отримали поранення.
По Білопільській громаді фіксували обстріли з міномета, танку.
Шалигинська громада: військові РФ обстрілювали з артилерії та "градів".
Великописарівську громаду — з артилерії, міномета.
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