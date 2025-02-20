рф ночью снова атаковала дронами энергообъекты в Одесской области, потребление высокое, но графиков пока нет - Укрэнерго
Киев • УНН
россия ночью атаковала дронами энергообъекты в Одесской области, продолжаются восстановительные работы. Потребление электроэнергии остается высоким, но отключений для населения пока не планируется.
Враг ночью снова атаковал дронами энергообъекты в Одесской области. Потребление электроэнергии остается высоким, графиков отключений для населения пока нет, и необходимость в экономном потреблении будет сохраняться до конца суток. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго» в четверг, пишет УНН.
Детали
«Ночью враг снова атаковал дронами энергообъекты в Одесской области. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются еще с прошлых суток. Энергетики делают все возможное для скорейшей ликвидации последствий российских ударов по гражданской критической инфраструктуре», - говорится в сообщении.
«Потребление электроэнергии держится на стабильно высоком уровне», - отметили в Укрэнерго.
Сегодня, 20 февраля, по состоянию на 8:30, потребление, как указано, было таким же, как в это же время предыдущего дня - в среду. 19 февраля суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущего дня.
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
Для сбалансирования энергосистемы сегодня с 05:00 до 21:00 вынужденно применяются меры ограничения мощности для промышленности. Ограничения для бытовых потребителей пока не прогнозируются. Однако, необходимость в экономном потреблении будет сохраняться до конца суток. Пожалуйста, ограничьте сегодня использование мощных электроприборов. Не включайте несколько таких устройств одновременно
Как сообщается, ситуация в энергосистеме может меняться.
рф вторую ночь подряд атаковала энергетический объект в Одесской области - ДТЭК20.02.25, 08:59 • 18741 просмотр