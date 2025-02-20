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05:23 • 18642 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123562 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183194 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147563 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139005 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117440 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108059 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102994 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142402 перегляди

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рф вночі знову атакувала дронами енергооб'єкти на Одещині, споживання високе, але графіків поки немає - Укренерго

рф вночі знову атакувала дронами енергооб'єкти на Одещині, споживання високе, але графіків поки немає - Укренерго

Київ • УНН

 • 27653 перегляди

росія вночі атакувала дронами енергооб'єкти в Одеській області, тривають відновлювальні роботи. Споживання електроенергії залишається високим, але відключень для населення поки не планується.

Ворог уночі знову атакував дронами енергооб’єкти в Одеській області. Споживання електроенергії залишається високим, графіків відключень для населення поки немає, та необхідність в ощадливому споживанні зберігатиметься до кінця доби. Про це повідомили у НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.

Деталі

"Вночі ворог знову атакував дронами енергооб’єкти на Одещині. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають ще з минулої доби. Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшої ліквідації наслідків російських ударів по цивільній критичній інфраструктурі", - ідеться у повідомленні.

"Споживання електроенергії тримається на стабільно високому рівні", - зазначили в Укренерго.

Сьогодні, 20 лютого, станом на 8:30, споживання, як вказано, було таким же, як у цей же час попереднього дня - у середу. 19 лютого добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Для збалансування енергосистеми сьогодні з 05:00 до 21:00 вимушено застосовуються заходи обмеження потужності для промисловості. Обмеження для побутових споживачів наразі не прогнозуються. Однак, необхідність в ощадливому споживанні зберігатиметься до кінця доби. Будь ласка, обмежте сьогодні використання потужних електроприладів. Не вмикайте кілька таких пристроїв одночасно

- вказали в Укренерго.

Як повідомляється, ситуація в енергосистемі може змінюватися.

рф другу ніч поспіль атакувала енергетичний об'єкт на Одещині - ДТЕК20.02.25, 08:59 • 29780 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаЕкономіка
ukrenerhoУкренерго
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