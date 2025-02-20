рф вночі знову атакувала дронами енергооб'єкти на Одещині, споживання високе, але графіків поки немає - Укренерго
Київ • УНН
росія вночі атакувала дронами енергооб'єкти в Одеській області, тривають відновлювальні роботи. Споживання електроенергії залишається високим, але відключень для населення поки не планується.
Ворог уночі знову атакував дронами енергооб’єкти в Одеській області. Споживання електроенергії залишається високим, графіків відключень для населення поки немає, та необхідність в ощадливому споживанні зберігатиметься до кінця доби. Про це повідомили у НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.
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"Вночі ворог знову атакував дронами енергооб’єкти на Одещині. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають ще з минулої доби. Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшої ліквідації наслідків російських ударів по цивільній критичній інфраструктурі", - ідеться у повідомленні.
"Споживання електроенергії тримається на стабільно високому рівні", - зазначили в Укренерго.
Сьогодні, 20 лютого, станом на 8:30, споживання, як вказано, було таким же, як у цей же час попереднього дня - у середу. 19 лютого добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
Для збалансування енергосистеми сьогодні з 05:00 до 21:00 вимушено застосовуються заходи обмеження потужності для промисловості. Обмеження для побутових споживачів наразі не прогнозуються. Однак, необхідність в ощадливому споживанні зберігатиметься до кінця доби. Будь ласка, обмежте сьогодні використання потужних електроприладів. Не вмикайте кілька таких пристроїв одночасно
Як повідомляється, ситуація в енергосистемі може змінюватися.
рф другу ніч поспіль атакувала енергетичний об'єкт на Одещині - ДТЕК20.02.25, 08:59 • 29780 переглядiв