рф другу ніч поспіль атакувала енергетичний об'єкт на Одещині - ДТЕК

В Одеській області рф знову атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у четвер, пише УНН.

Ворог продовжує енергетичний терор Одещини другу ніч поспіль. Під час масованої атаки знову атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК - повідомили у ДТЕК у соцмережах.

Щойно енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників, як вказано, відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.

рф атакувала енергетичний об'єкт на Одещині - ДТЕК