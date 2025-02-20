рф другу ніч поспіль атакувала енергетичний об'єкт на Одещині - ДТЕК
Київ • УНН
Російські війська другу ніч поспіль атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи після отримання дозволу від військових та рятувальників.
В Одеській області рф знову атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у четвер, пише УНН.
Ворог продовжує енергетичний терор Одещини другу ніч поспіль. Під час масованої атаки знову атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК
Щойно енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників, як вказано, відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.
рф атакувала енергетичний об'єкт на Одещині - ДТЕК19.02.25, 10:19 • 58357 переглядiв