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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123458 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183139 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147517 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138970 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117422 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108049 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102994 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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рф атакувала енергетичний об'єкт на Одещині - ДТЕК

рф атакувала енергетичний об'єкт на Одещині - ДТЕК

Київ • УНН

 • 58357 перегляди

Російські війська атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області. Енергетики відновили електропостачання для 15 тисяч родин, використовуючи резервні лінії.

Російські війська атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області. На ранок енергетики відновили електропостачання для майже 15 тисяч родин. Про це повідомили в енергокомпанії ДТЕК у середу, пише УНН.

Деталі

"Одещина: ворог атакував енергетичний об'єкт ДТЕК. Без світла залишилась частина домівок в Одесі та в Одеському районі. На ранок енергетики відновили електропостачання для майже 15 тисяч родин, перезажививши їх з резервних ліній там, де це було можливо", - ідеться в повідомленні ДТЕК.

Повідомляється, що щойно енергетики отримають дозвіл від рятувальників, розпочнуть ліквідовувати наслідки атаки. 

"Пріоритет - відновлення електропостачання для критичної інфраструктури, в тому числі теплових об'єктів. Ремонтні роботи будуть тривати цілодобово, поки в кожну оселю одеситів та мешканців області не повернеться світло", - зазначається в повідомленні. 

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф на Одесу, вказавши, що "якраз учора, після сумнозвісної зустрічі в Ер-Ріяді, стало відомо, що російські представники вкотре брехали про те, що вони нібито не завдають ударів по енергетиці", і майже в той самий час - такий удар.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаУНН-Одеса
dtekДТЕК
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
odesaОдеса

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