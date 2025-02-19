рф атакувала енергетичний об'єкт на Одещині - ДТЕК

Російські війська атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області. На ранок енергетики відновили електропостачання для майже 15 тисяч родин. Про це повідомили в енергокомпанії ДТЕК у середу, пише УНН.

Деталі

"Одещина: ворог атакував енергетичний об'єкт ДТЕК. Без світла залишилась частина домівок в Одесі та в Одеському районі. На ранок енергетики відновили електропостачання для майже 15 тисяч родин, перезажививши їх з резервних ліній там, де це було можливо", - ідеться в повідомленні ДТЕК.

Повідомляється, що щойно енергетики отримають дозвіл від рятувальників, розпочнуть ліквідовувати наслідки атаки.

"Пріоритет - відновлення електропостачання для критичної інфраструктури, в тому числі теплових об'єктів. Ремонтні роботи будуть тривати цілодобово, поки в кожну оселю одеситів та мешканців області не повернеться світло", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф на Одесу, вказавши, що "якраз учора, після сумнозвісної зустрічі в Ер-Ріяді, стало відомо, що російські представники вкотре брехали про те, що вони нібито не завдають ударів по енергетиці", і майже в той самий час - такий удар.