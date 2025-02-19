рф атаковала энергетический объект в Одесской области - ДТЭК
Киев • УНН
Российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Энергетики восстановили электроснабжение для 15 тысяч семей, используя резервные линии.
Российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. На утро энергетики восстановили электроснабжение для почти 15 тысяч семей. Об этом сообщили в энергокомпании ДТЭК в среду, пишет УНН.
Детали
«Одесская область: враг атаковал энергетический объект ДТЭК. Без света осталась часть домов в Одессе и в Одесском районе. На утро энергетики восстановили электроснабжение для почти 15 тысяч семей, перезапитав их из резервных линий там, где это было возможно», - говорится в сообщении ДТЭК.
Сообщается, что как только энергетики получат разрешение от спасателей, начнут ликвидировать последствия атаки.
«Приоритет - восстановление электроснабжения для критической инфраструктуры, в том числе тепловых объектов. Ремонтные работы будут продолжаться круглосуточно, пока в каждый дом одесситов и жителей области не вернется свет», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф на Одессу, указав, что «как раз вчера, после печально известной встречи в Эр-Рияде, стало известно, что российские представители в очередной раз врали о том, что они якобы не наносят удары по энергетике», и почти в то же время - такой удар.