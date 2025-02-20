рф вторую ночь подряд атаковала энергетический объект в Одесской области - ДТЭК
Киев • УНН
Российские войска вторую ночь подряд атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Энергетики начнут восстановительные работы после получения разрешения от военных и спасателей.
В Одесской области рф снова атаковала энергетический объект ДТЭК, сообщили в энергокомпании ДТЭК в четверг, пишет УНН.
Враг продолжает энергетический террор Одесской области вторую ночь подряд. Во время массированной атаки снова атакован энергетический объект ДТЭК
Как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, как указано, сразу начнут осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы.
рф атаковала энергетический объект в Одесской области - ДТЭК19.02.25, 10:19 • 56620 просмотров