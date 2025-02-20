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Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF
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Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF

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рф вторую ночь подряд атаковала энергетический объект в Одесской области - ДТЭК

рф вторую ночь подряд атаковала энергетический объект в Одесской области - ДТЭК

Киев  •  УНН

 • 14102 просмотра

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Российские войска вторую ночь подряд атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Энергетики начнут восстановительные работы после получения разрешения от военных и спасателей.

В Одесской области рф снова атаковала энергетический объект ДТЭК, сообщили в энергокомпании ДТЭК в четверг, пишет УНН.

Враг продолжает энергетический террор Одесской области вторую ночь подряд. Во время массированной атаки снова атакован энергетический объект ДТЭК

- сообщили в ДТЭК в соцсетях.

Как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, как указано, сразу начнут осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы.

рф атаковала энергетический объект в Одесской области - ДТЭК19.02.25, 10:19 • 56620 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономика
dtekДТЭК
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