рф не удалось реализовать Харьковскую операцию - Зеленский

российской армии не удалось реализовать Харьковскую операцию. Направление -усилено и будет еще усилено. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с Главкомом Александром Сырским, передает УНН.

Говорил сегодня с Главкомом – в общем о ситуации. Очень весомый результат-то, что российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые заходят на нашу землю и терроризируют Харьковщину. Направление-усилено. И будет еще усилено - сообщил Зеленский во время видеообращения.

Кроме того, по его словам, был доклад и по донецким направлениям, где наиболее трудно.

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