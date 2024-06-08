рф не вдалося реалізувати Харківську операцію - Зеленський
Київ • УНН
Російська армія не змогла реалізувати свою Харківську операцію, і Україна стримує її і знищує російські підрозділи, що вторглися на її територію, при цьому, за словами президента Зеленського, Харківський напрямок ще більше зміцнюється.
російській армії не вдалося реалізувати Харківську операцію. Напрямок – посилено і буде ще посилено. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після розмови із Головкомом Олександром Сирським, передає УНН.
Говорив сьогодні з Головкомом – загалом про ситуацію. Дуже вагомий результат – те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок – посилено. І буде ще посилено
Крім того, за його словами, була доповідь і щодо донецьких напрямків, де найбільш важко.
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