рф нанесла ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы

28 мая страна-террорист нанесла ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы. Устанавливается полный перечень повреждений. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, передает УНН.

Детали

Согласно информации, 28 мая силы террористической страны нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре города Одесса.

Сейчас продолжается осмотр места происшествия, во время которого устанавливается полный перечень разрушений и повреждений.

Прокуроры вместе со следователями документируют преступления, совершенные во время этого военного нападения.

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Мужчину в камуфляжной форме нашли повешенным в одном из парков Одессы