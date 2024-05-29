рф нанесла ракетний удар по припортовій інфраструктурі Одеси
Київ • УНН
28 травня терористична країна здійснила ракетний обстріл припортової інфраструктури Одеси.
28 травня країна-терорист завдала ракетний удар по припортовій інфраструктурі Одеси. Встановлюється повний перелік пошкоджень. Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури, передає УНН.
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Згідно з інформацією, 28 травня сили терористичної країни нанесли ракетний удар по припортовій інфраструктурі міста Одеса.
Наразі триває огляд місця події, під час якого встановлюється повний перелік руйнувань та пошкоджень.
Прокурори разом із слідчими документують злочини, вчинені під час цього воєнного нападу.
За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування щодо факту порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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