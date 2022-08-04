рф пытается сфабриковать доказательства причастности Украины к удару по Оленивке: AP сообщило подробности

Детали

Как рассказал американский чиновник на условиях анонимности, разведка США установила, что россия пытается подбросить ложные доказательства, чтобы показать, что украинские войска несут ответственность за нападение на Еленевскую колонию, в результате которого погибли около 40 человек.

По его словам, секретные данные разведки показывают, что российские чиновники могут даже подбросить боеприпасы РСЗО HIMARS, как "доказательство" того, что при атаке использовались системы, предоставленные Украине. Ожидается, что россия предпримет такие меры, поскольку рассчитывает на то, что независимые следователи и журналисты все же получат доступ к колонии в Еленовке.

CNN также сообщило, что в США заявили, что россия сфабрикует доказательства теракта в Еленовке.

Напомним

28 июля на территории бывшей исправительной колонии в Еленовке, которая сейчас используется как место содержания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию, где находились украинские пленные.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в этой трагедии.

Согласно новым данным ГУР, во время допросов украинских военнопленных активно использовались физические пытки и побои.