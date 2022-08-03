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Вбивство українських військовополонених в Оленівці: ГУР поділилося новими фактами

Вбивство українських військовополонених в Оленівці: ГУР поділилося новими фактами

Київ • УНН

 • 582082 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило нові факти вбивства російськими окупантами українських військовополонених у колонії в Оленівці Донецької області, пише УНН із посиланням на Телеграм-канал ГУР МОУ.

Цитата

"Встановлено деякі обставини навмисного вбивства українських військовополонених в колонії у н. п. Оленівка (Донецька область), в якій перебували українські військовополонені, у т. ч. зі складу полку “Азов”, – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, допити полонених проводили слідчі так званого “мдб днр”, а також представники пвк “вагнер” та фсб рф. Під час допитів активно використовувалися фізичні тортури та побої.

Такі заходи насамперед були спрямовані не на отримання певної конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію, щоб зламати морально-психологічниі якості українських військових, повідомили в ГУР.

У разі реалізації зазначеного плану представники фсб планували залучити українських полонених до зйомки у проросійських репортажах. Мета ефіру – показати, як полонені визнають “скоєні ними злочини, звірства проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України”.

Допити проводилися конвеєрно на регулярній основі, проте вони не мали успіху. Як зазначили в ГУР, українські полонені проявили виключну мужність та незламну силу волі.

Російська сторона не планувала здійснювати обмін військовополоненими та з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців (що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді) умисно знищила полонених.

За наявними даними, мінування місця утримання українських бійців було здійснено бойовиками пвк “вагнер” з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні.

Нагадаємо

За даними ГУР Міноборони, 28 липня на території колишньої виправної колонії в Оленівці Донецької, де утримують українських військовополонених, стався потужний вибух.  

Кривавий злочин здійснили у новозбудованому приміщенні для військових, виведених з "Азовсталі". Обладнання будівлі закінчилося за 2 дні до вибуху, після чого в неї перевели частину українських захисників.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

За даними Офісу Генпрокурора на 29 липня, загинуло близько 40 осіб, отримали поранення – 130.

СБУ перехопила телефонні розмови, у яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії.

Україна отримала сигнал, що у рф готові повернути тіла загиблих, але "після закінчення розслідування".

Водночас російські окупанти не пустили в колонію представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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