Убийство украинских военнопленных в Еленовке: ГУР поделилось новыми фактами

Цитата

"Установлены некоторые обстоятельства умышленного убийства украинских военнопленных в колонии в н. п. Еленовка (Донецкая область), в которой находились украинские военнопленные, в т. ч. из состава полка "Азов", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, допросы пленных проводили следователи так называемого “мдб днр”, а также представители чвк “вагнер” и фс рф. Во время допросов активно использовались физические пытки и побои.

Такие меры в первую очередь были направлены не на получение определенной конфиденциальной информации, а на издевательство, физическое унижение, психологическую деморализацию, чтобы сломать морально-психологические качества украинских военных, сообщили в ГУР.

В случае реализации указанного плана представители фсб планировали привлечь украинских пленных к съемке в пророссийских репортажах. Цель эфира – показать, как пленные признают "совершенные ими преступления, зверства против местного населения, отречение бойцов от своих взглядов, а также осуждение действий руководства Украины".

Допросы проводились конвейерно на регулярной основе, однако они не имели успеха. Как отметили в ГУР, украинские пленные проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли.

Российская сторона не планировала осуществлять обмен военнопленными и с целью сокрытия ненадлежащих условий и форм допроса украинских военнослужащих (которые могли бы служить доказательной базой в Гаагском суде) умышленно уничтожила пленных.

По имеющимся данным, минирование места содержания украинских бойцов было осуществлено боевиками чвк “вагнер” с использованием легковоспламеняющегося вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении.

Напомним

По данным ГУР Минобороны, 28 июля на территории бывшей исправительной колонии в Еленовке Донецкой области, где держат украинских военнопленных, произошел мощный взрыв.

Кровавое преступление совершили в новом помещении военных, выведенных из "Азовстали". Оборудование здания закончилось за 2 дня до взрыва, после чего в него перевели часть украинских защитников.

По данным Офиса Генпрокурора за 29 июля, погибли около 40 человек, получили ранения –130.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в этой трагедии.

Украина получила сигнал, что в россии готовы вернуть тела погибших, но "после окончания расследования".

В то же время российские оккупанты не пустили в колонию представителей Международного комитета Красного Креста.