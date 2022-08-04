рф намагається сфабрикувати докази причетності України до удару по Оленівці: AP повідомило подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. росія працює над фабрикацією доказів щодо ракетного удару по колонії в Оленівці Донецької області, вважають офіційні особи США. Про це повідомляє УНН, посилаючись на The Associated Press.
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Як розповів американський чиновник на умовах анонімності, розвідка США встановила, що росія намагається підкинути неправдиві докази, щоб показати, що українські війська несуть відповідальність за напад на Оленівську колонію, у результаті якого загинуло близько 40 осіб.
За його словами, секретні дані розвідки показують, що російські чиновники можуть навіть підкинути боєприпаси РСЗВ HIMARS, як "доказ" того, що під час атаки використовувалися системи, надані Україні. Очікується, що росія вживе такі заходи, оскільки розраховує на те, що незалежні слідчі та журналісти зрештою отримають доступ до колонії в Оленівці.
CNN також повідомило, що у США заявили, що росія сфабрикує докази теракту в Оленівці.
Нагадаємо
28 липня на території колишньої виправної колонії в Оленівці, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених, відбувся потужний вибух.
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію, де перебували українські полонені.
СБУ перехопила телефонні розмови, у яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії.
Згідно з новими даними ГУР, під час допитів українських військовополонених активно використовувалися фізичні тортури та побої.