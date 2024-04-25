российское вето блокирует резолюцию Совета Безопасности ООН по размещению ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения в космосе. Об этом сообщает Anadolu Ajansı, передает УНН.

Детали

Попытка принять резолюцию Совета Безопасности ООН, направленную на предотвращение гонки вооружений в космосе и содействие мирному использованию космического пространства, была заблокирована рф.

В Нью-Йорке Совет из 15 членов собрался для голосования за резолюцию. Результаты данного голосования были следующие: 13 голосов "за", Китай воздержался, а террористическая страна наложила вето.

Во время голосования представитель рф в оон василий небензя назвал проект "ограниченным и политически мотивированным", указывая на отсутствие в нем взглядов всех членов. небензя требовал внесения поправок в текст резолюции.

После наложенного вето представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд выразила удивление и вопросы относительно мотивов РФ.

Поэтому сегодняшнее вето вызывает вопрос: почему? Почему, если вы придерживаетесь правил, ... вы не поддерживаете резолюцию, которая их подтверждает? Что вы можете скрывать? Это смущает и это позор - заявила Линда Томас-Гринфилд.

Напомним

Проект резолюции призвал страны-члены соблюдать международное право и Устав ООН, способствовать мирному использованию космоса и предотвращению гонки вооружений. Особый акцент был сделан на обязательстве государств-членов воздерживаться от размещения ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения в космосе.

рф может наложить вето на резолюцию ООН по предотвращению гонки ядерных вооружений в космосе