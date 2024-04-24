рф может использовать вето в отношении резолюции ООН о предотвращении гонки ядерных вооружений в космосе. Об этом сообщает AP News, передает УНН.

Детали

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций планирует проголосовать за резолюцию, инициированную Соединенными Штатами и Японией, которая призывает к предотвращению опасной гонки ядерных вооружений в космосе. Однако, ожидается, что рф использует свое право вето, чтобы заблокировать принятие этой резолюции.

Резолюция, направленная на избежание развертывания оружия массового уничтожения в космосе, получила широкую поддержку от других членов Совета Безопасности ООН.

Посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула серьезность ситуации, отмечая, что любое размещение ядерного оружия в космосе является неприемлемым. Со своей стороны, российский представитель в ООН дмитрий полянский отметил, что резолюция является "еще одним пропагандистским трюком Вашингтона".

Добавим

путин заявил, что москва не намерена вести ядерную гонку в космосе и развивает свой космический потенциал, подобный американскому.

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