рф на войне в Украине потеряла технику более чем на 10 млрд долларов: список самых дорогих экземпляров
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. россия на войне в Украине потеряла технику уже более чем на 10 миллиардов долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
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"Благодаря слаженным взаимодействиям войск и сил уничтожается большое количество российской техники, которую враг уже потерял на сумму более 10 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.
Детали
В частности, украинские военные уничтожили:
1. Танк Т-90 М "Владимир" — до 3 млн долларов. Такие использовали в Сирии и во второй войне в Карабахе;
2. Самоходный зенитно-пушечный комплекс наземного и морского базирования "Панцирь" С-1 — до 15 млн долларов;
3. Боевой вертолет Ка-52 — примерно 16 млн долларов. 24 февраля ВСУ сбили такой над Межигорьем, еще один — 2 марта в Бучанском районе, 12 марта — возле Скадовска, 16 марта — возле Николаева, 19 марта сразу два над Киевской и Запорожской областями;
4. Военно-транспортный самолет Ил-76 — до 27 млн долларов;
5. Современный истребитель Су-35С — примерно 65 млн долларов. Два таких ВСУ уничтожили в Киевской области, один — 4 марта в Чернигове;
6. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" — до 100 млн долларов. Украинские военные 10 марта на Черниговском направлении уничтожили дивизон "Искандер-М", в состав которого входили четыре пусковые установки и восемь баллистических ракет;
7. Большой десантный корабль "Саратов" — более 100 млн долларов. Его ВСУ уничтожили 24 марта в порту Бердянска.
Напомним
По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, с начала полномасштабного вторжения россии украинские военные уничтожили более 4 тысяч единиц вражеской техники.