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рф на войне в Украине потеряла технику более чем на 10 млрд долларов: список самых дорогих экземпляров

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. россия на войне в Украине потеряла технику уже более чем на 10 миллиардов долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

рф на войне в Украине потеряла технику более чем на 10 млрд долларов: список самых дорогих экземпляров

Цитата

"Благодаря слаженным взаимодействиям войск и сил уничтожается большое количество российской техники, которую враг уже потерял на сумму более 10 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.

Детали 

В частности, украинские военные уничтожили: 

1. Танк Т-90 М "Владимир" — до 3 млн долларов. Такие использовали в Сирии и во второй войне в Карабахе;

2. Самоходный зенитно-пушечный комплекс наземного и морского базирования "Панцирь" С-1 — до 15 млн долларов;

3. Боевой вертолет Ка-52 — примерно 16 млн долларов. 24 февраля ВСУ сбили такой над Межигорьем, еще один — 2 марта в Бучанском районе, 12 марта — возле Скадовска, 16 марта — возле Николаева, 19 марта сразу два над Киевской и Запорожской областями;

4. Военно-транспортный самолет Ил-76 — до 27 млн ​​долларов;

5. Современный истребитель Су-35С — примерно 65 млн долларов. Два таких ВСУ уничтожили в Киевской области, один — 4 марта в Чернигове;

6. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" — до 100 млн долларов. Украинские военные 10 марта на Черниговском направлении уничтожили дивизон "Искандер-М", в состав которого входили четыре пусковые установки и восемь баллистических ракет;

7. Большой десантный корабль "Саратов" — более 100 млн долларов. Его ВСУ уничтожили 24 марта в порту Бердянска.

Напомним

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, с начала полномасштабного вторжения россии украинские военные уничтожили более 4 тысяч единиц вражеской техники.

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