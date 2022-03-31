Вторгнення рф: українські військові знищили вже понад 4 тис. ворожої техніки

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“Наші сили оборони продовжують демілітаризацію російської армії, знищивши вже більше 4 тисяч одиниць різної техніки ворога. Це більше, ніж мають у себе на озброєнні більшість армій Європи та світу”, – наголосив Шмигаль.

Додамо

З початку війни рф втратила в Україні приблизно 17,5 тис. осіб, 614 танків, 135 літаків, 131 гелікоптер та сотні одиниць іншої військової техніки.



