Вторгнення рф: українські військові знищили вже понад 4 тис. ворожої техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Від початку повномасштабного вторгнення росії українські захисники знищили вже понад 4 тисяч одиниць ворожої техніки. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.
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“Наші сили оборони продовжують демілітаризацію російської армії, знищивши вже більше 4 тисяч одиниць різної техніки ворога. Це більше, ніж мають у себе на озброєнні більшість армій Європи та світу”, – наголосив Шмигаль.
Додамо
З початку війни рф втратила в Україні приблизно 17,5 тис. осіб, 614 танків, 135 літаків, 131 гелікоптер та сотні одиниць іншої військової техніки.