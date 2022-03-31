Вторжение рф: украинские военные уничтожили уже более 4 тыс. вражеской техники
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии украинские защитники уничтожили уже более 4 тысяч единиц вражеской техники. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.
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“Наши силы обороны продолжают демилитаризацию российской армии, уничтожив уже более 4 тысяч единиц различной техники врага. Это больше, чем имеют у себя на вооружении большинство армий Европы и мира”, - подчеркнул Шмыгаль.
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С начала войны рф потеряла в Украине примерно 17,5 тыс. человек, 614 танков, 135 самолетов, 131 вертолет и сотни единиц другой военной техники.