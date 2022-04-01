рф на війні в Україні втратила техніку на понад 10 млрд доларів: список найдорожчих екземплярів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. росія на війні в Україні втратила техніку вже на понад 10 мільярдів доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міністерство оборони України.
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"Завдяки злагодженій взаємодії військ і сил знищується велика кількість російської техніки, якої ворог вже втратив на суму більше 10 мільярдів доларів", — ідеться у повідомленні.
Деталі
Зокрема, українські військові знищили:
1. Танк Т-90 М "Владімір" — до 3 млн доларів. Такі використовували у Сирії та у другій війні в Карабасі;
2. Самохідний зенітно-гарматний комплекс наземного і морського базування "Панцир" С-1 — до 15 млн доларів;
3. Бойовий гелікоптер Ка-52 — приблизно 16 млн доларів. 24 лютого ЗСУ збили такий над Межигірʼям, ще один – 2 березня в Бучанському районі, 12 березня – біля Скадовська, 16 березня – біля Миколаєва, 19 березня зразу два над Київською та Запорізькою областями;
4. Військово-транспортний літак Іл-76 — до 27 млн доларів;
5. Сучасний винищувач Су-35С — приблизно 65 млн доларів. Два таких ЗСУ знищили на Київщині, один – 4 березня у Чернігові;
6. Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М" — до 100 млн доларів. Українські військові 10 березня на Чернігівському напрямку знищили дивізон "Іскандер-М", до складу якого входили чотири пускові установки та вісім балістичних ракет;
7. Великий десантний корабель "Саратов" — понад 100 млн доларів, який ЗСУ знищили 24 березня у порту Бердянська.
Нагадаємо
За даними прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, від початку повномасштабного вторгнення росії українські військові знищили вже понад 4 тисяч одиниць ворожої техніки.