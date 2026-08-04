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рф может попытаться прорвать границу на Черниговщине - в ГПСУ назвали цель врага

Киев • УНН

 • 3173 просмотра

Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что враг планирует вторжение на Черниговщине, чтобы отвлечь ВСУ. Сейчас активных действий россиян у границы нет, но продолжается укрепление позиций.

рф может попытаться прорвать границу на Черниговщине - в ГПСУ назвали цель врага

россия может начать новое наступление, пересекши границу в Черниговской области. Об этом 4 августа рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

По его словам, противник планирует использовать границу Черниговщины, чтобы попытаться прорваться или заставить ВСУ перебросить силы с других горячих направлений.

Если говорить о Черниговском направлении, Генеральный штаб также отмечал, что есть данные разведки о том, что в планах врага - использовать этот участок украинской границы именно в пределах Черниговской области, чтобы попытаться осуществить вторжение

 - сказал Андрей Демченко.

Также россияне могут прорвать северные границы или сделать такую попытку (или имитировать её), чтобы отвлечь Силы обороны на самых горячих направлениях, где сейчас идут круглосуточные столкновения и бои.

Спикер ГПСУ добавил, что сейчас на Черниговщине возле государственной границы  россияне не ведут тех активностей, которые бы свидетельствовали о попытке наступления уже в ближайшие дни. В частности, в этом квадрате пока не видно российской пехоты, которая бы пыталась прорвать границу.

Реальной угрозу со стороны Беларуси будут считать... когда будут попытки дестабилизировать ситуацию непосредственно по линии границы и устраивать какие-то провокации

- разъяснил Демченко.

Кроме того, спикер ГПСУ акцентировал на том, что инженерные подразделения ведомства, подразделения Сил обороны  и представители органов местного самоуправления сейчас совместно работают над укреплением северных границ нашего государства.

Все составляющие вместе работают над тем, чтобы нарастить инженерные заграждения, которые включают также уничтожение путей, которыми могли бы двигаться через границу

 - детализировал Андрей Демченко.

Кроме того, на северных локациях  обустраивают не только фортификационные укрепления, но и работают над установкой дополнительных камер, чтобы в перспективе фиксировать перемещение противника в режиме онлайн.

А чтобы помешать россиянам беспрепятственно прорывать границу и продвигаться вглубь Украины, украинские военные возводят минно-взрывные заграждения.

Напомним

Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась. российские войска потеряли 900 человек и 100 единиц техники во время попытки прорыва на Донетчине.

Александра Василенко

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