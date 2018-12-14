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РФ может освободить моряков только после выборов президента Украины - юрист

Киев • УНН

 • 10116 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украинских моряков, удерживаемых в российских СИЗО, могут освободить или обменять после президентских выборов в Украине, в противном случае это будет выглядеть помощью Президенту Украины Петру Порошенко накануне выборов. Такое мнение выразил юрист Марк Фейгин в интервью "Крым.Реалии", передает УНН.

РФ может освободить моряков только после выборов президента Украины - юрист

"До президентских выборов в Украине этого не произойдет. Они сами сказали: "Пока не будет нового руководства в Украине, мы ничего предпринимать не будем". Об этом было заявлено и (министром иностранных дел РФ Сергеем – ред.) Лавровым, и (президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным", - отметил юрист.

По его словам, до выборов остается три с половиной месяца, а с учетом праздников в России в первой половине января, а также всей проблематики, сопровождающей инцидент в Керченском проливе, до конца марта вряд ли такое решение состоится.

"Хотя, опять-таки, ничего нельзя исключать. Но они уже заявили, что пока не пройдут все процессуальные действия со стороны суда, со стороны следствия и так далее, они ничего предпринимать не будут. А потом, заявил Лавров, обмен возможен. Мне верится, что они выдержат эту паузу. Вряд ли они сейчас согласятся что-то сделать. С их точки зрения, это будет выглядеть как помощь Порошенко на выборах. Чего они допустить не могут", - добавил Фейгин.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

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