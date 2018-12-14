РФ може звільнити моряків лише після виборів президента України - юрист

"До президентських виборів в Україні цього не станеться. Вони самі сказали: "Поки не буде нового керівництва в Україні, ми нічого робити не будемо". Про це було заявлено і (міністром закордонних справ РФ Сергієм - ред.) Лавровим, і (президентом РФ Володимиром - ред.) Путіним", - зазначив юрист.

За його словами, до виборів залишається три з половиною місяці, а з урахуванням свят у Росії у першій половині січня, а також всієї проблематики, що супроводжує інцидент у Керченській протоці, до кінця березня навряд чи таке рішення буде.

"Хоча, знову-таки, нічого не можна виключати. Але вони вже заявили, що поки не пройдуть всі процесуальні дії з боку суду, з боку слідства і так далі, вони нічого робити не будуть. А потім, заявив Лавров, обмін можливий. Мені віриться, що вони витримають цю паузу. Навряд чи вони зараз погодяться щось зробити. З їхньої точки зору, це буде виглядати як допомога Порошенку на виборах. Чого вони допустити не можуть", - додав Фейгін.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.