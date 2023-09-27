рф может создать условия для ядерного инцидента после деоккупации ЗАЭС - министр энергетики
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. российская федерация может создать условия для ядерного инцидента после деоккупации Запорожской АЭС, поэтому важно организовать международную миссию, которая проверит ситуацию на объекте и убедится в безопасности возвращения АЭС в эксплуатацию. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, которого цитирует Минэнерго, передает УНН.
Детали
В рамках 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, прошедшей в Вене министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с главой делегации Европейского Союза, заместителем Генерального директора по вопросам энергетики Еврокомиссии Массимо Гарриба. Стороны обсудили направления сотрудничества для усиления энергетической, ядерной и радиационной безопасности европейского континента.
Галущенко обратил внимание партнеров на то, что ситуация вокруг оккупированной россиянами Запорожской АЭС является достаточно напряженной и представляет потенциальную угрозу для ядерной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента.
Глава энергетического ведомства Украины констатировал, что на сегодня практически не существует международного опыта и протоколов восстановления работы АЭС после вооруженных конфликтов, поэтому ситуация на ЗАЭС является уникальной и требует особого внимания.
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Цитата
«Министр выразил обеспокоенность, что россияне могут создать условия, которые приведут к ядерному инциденту уже после деоккупации ЗАЭС. Чтобы не допустить этого, важно организовать международную миссию, которая проверит ситуацию на объекте и убедится в безопасности возвращения АЭС в эксплуатацию», - говорится в сообщении.
Глава Минэнерго также отметил, что, обстреливая объекты украинской энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают электроснабжение и других атомных станций, россия создает дополнительные ядерные угрозы для мира.
«Соответствующие действия рф являются ядерным терроризмом и требуют решительной реакции цивилизованного мира. Введение санкций против российской ядерной отрасли и ее устранение с мировых рынков стали реальностью благодаря разработке компанией Westinghouse Electric Sweden AB при участии специалистов украинского НАЭК «Энергоатом» нового вида топлива, которое сможет заменить российское в ректорах типа ВВЭР-440», - отмечается в сообщении.
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Кроме того, сообщается, что по итогам встречи стороны договорились скоординировать усилия в отказе от других товаров, оборудования и услуг, предоставляемых компаниями российского ядерного комплекса