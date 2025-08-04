РФ массово распродает оккупированные территории Украины россиянам - WSJ

Российские власти захватили тысячи квартир на оккупированных территориях Украины, объявив их "бесхозными". Жилье систематически продают россиянам, которые получают льготную ипотеку.

На всех оккупированных украинских территориях подконтрольные России власти захватили тысячи квартир, объявили их "бесхозными" и создали для бежавших украинцев огромные препятствия для возвращения, доказательства права собственности или получения компенсации. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, сообщает УНН. Детали Отмечается, что взамен новоприбывшие из России пользуются рядом льгот, в том числе ипотекой под 2% на новостройки. Застройщик рекламирует "величественный стиль" архитектуры здания и его прекрасное расположение всего в 15 минутах ходьбы от моря, добавляя оговорку: оно было повреждено во время "военных событий" - говорится в статье. Авторы указывают, что жилье украинцев систематически продают россиянам. И приводят пример Дома с часами в Мариуполе. На самом деле здание, которое когда-то стояло на этом месте, снесли застройщики после того, как Россия захватила Мариуполь во время жестокого штурма, убив тысячи людей и уничтожив жилой фонд украинского портового города - отмечает СМИ. Авторы добавляют, что жители Дома с часами считали себя счастливыми, что выжили, но теперь их исключили из процесса восстановления здания, квартиры в котором преимущественно продали новоприбывшим из России. Напомним В мае УНН сообщал, что российские захватчики намерены снести около 10 тысяч частных домов в Мариуполе, особенно в Левобережном и Центральном районах. На месте планируют ипотечное строительство для россиян. Река Кальчик в Мариуполе превратилась в болото: местные обвиняют оккупантов в сбросе нечистот