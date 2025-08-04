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РФ массово распродает оккупированные территории Украины россиянам - WSJ

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Российские власти захватили тысячи квартир на оккупированных территориях Украины, объявив их "бесхозными". Жилье систематически продают россиянам, которые получают льготную ипотеку.

РФ массово распродает оккупированные территории Украины россиянам - WSJ

На всех оккупированных украинских территориях подконтрольные России власти захватили тысячи квартир, объявили их "бесхозными" и создали для бежавших украинцев огромные препятствия для возвращения, доказательства права собственности или получения компенсации. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что взамен новоприбывшие из России пользуются рядом льгот, в том числе ипотекой под 2% на новостройки.

Застройщик рекламирует "величественный стиль" архитектуры здания и его прекрасное расположение всего в 15 минутах ходьбы от моря, добавляя оговорку: оно было повреждено во время "военных событий"

- говорится в статье.

Авторы указывают, что жилье украинцев систематически продают россиянам. И приводят пример Дома с часами в Мариуполе.

На самом деле здание, которое когда-то стояло на этом месте, снесли застройщики после того, как Россия захватила Мариуполь во время жестокого штурма, убив тысячи людей и уничтожив жилой фонд украинского портового города

- отмечает СМИ.

Авторы добавляют, что жители Дома с часами считали себя счастливыми, что выжили, но теперь их исключили из процесса восстановления здания, квартиры в котором преимущественно продали новоприбывшим из России.

Напомним

В мае УНН сообщал, что российские захватчики намерены снести около 10 тысяч частных домов в Мариуполе, особенно в Левобережном и Центральном районах. На месте планируют ипотечное строительство для россиян.

Река Кальчик в Мариуполе превратилась в болото: местные обвиняют оккупантов в сбросе нечистот30.07.25, 09:31 • 3405 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Общество
Украина
Мариуполь