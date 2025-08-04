рф масово розпродає окуповані території України росіянам - WSJ

російська влада захопила тисячі квартир на окупованих територіях України, оголосивши їх "безхазяйними". Житло систематично продають росіянам, які отримують пільгову іпотеку.

На всіх окупованих українських територіях підконтрольна росії влада захопила тисячі квартир, оголосила їх "безхазяйними" та організувала для українців, які втекли, величезні перепони для повернення, доведення права власності чи отримання компенсації. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, повідомляє УНН. Деталі Зазначаєтьтся, що натомість новоприбулі з росії користуються низкою пільг, зокрема іпотекою під 2% на новобудови. Забудовник рекламує "величний стиль" архітектури будівлі та її чудове розташування лише за 15 хвилин ходьби від моря, додаючи застереження: вона була пошкоджена під час "військових подій" - йдеться у статті. Автори вказують, що житло українців систематично продають росіянам. І наводять приклад Будинку з годинником у Маріуполі. Насправді будівлю, яка колись стояла на цьому місці, знесли забудовники після того, як росія захопила Маріуполь під час жорстокого штурму, вбивши тисячі людей і знищивши житловий фонд українського портового міста - зазначає ЗМІ. Автори додають, що мешканці Будинку з годинником вважали себе щасливими, що вижили, але тепер їх виключили з процесу відновлення будівлі, квартири в якій переважно продали новоприбулим із росії. Нагадаємо У травні УНН повідомляв, що російські загарбники мають намір знести близько 10 тисяч приватних будинків у Маріуполі, особливо в Лівобережному та Центральному районах. На місці планують іпотечне будівництво для росіян. Річка Кальчик у Маріуполі перетворилася на болото: місцеві звинувачують окупантів у скиданні нечистот