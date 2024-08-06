рф хочет увеличить количество войск в Украине: нардеп о том, почему демобилизация очень проблематична

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Reuters: в результате удара по базе в Ираке пострадали по меньшей мере пять военных США

Reuters: в результате удара по базе в Ираке пострадали по меньшей мере пять военных США

  •  120912 просмотра
В России заявили о ночной атаке на Белгородскую и Курскую области

В России заявили о ночной атаке на Белгородскую и Курскую области

  •  98513 просмотра
Байден созывает группу нацбезопасности из-за угрозы атаки Ирана на Израиль

Байден созывает группу нацбезопасности из-за угрозы атаки Ирана на Израиль

  •  121130 просмотра
В Киеве во время ночной атаки рф из-за обломков повреждена автостоянка

В Киеве во время ночной атаки рф из-за обломков повреждена автостоянка

  •  56067 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  55578 просмотра
публикации
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  55578 просмотра
Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

  •  148432 просмотра
НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

5 августа 2024, 10:16  •  158573 просмотра
Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте

Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте
Эксклюзив

5 августа 2024, 09:29  •  147086 просмотра
Год без "Конкорда". Как проходит первая в Украине ликвидация прибыльного банка

Год без "Конкорда". Как проходит первая в Украине ликвидация прибыльного банка

2 августа 2024, 15:15  •  256303 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

  •  100725 просмотра
Яблочный Спас: традиции и запреты, и что положить в корзину

Яблочный Спас: традиции и запреты, и что положить в корзину

  •  90699 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри объявили о социальной инициативе поддержки жертв онлайн-буллинга

Меган Маркл и принц Гарри объявили о социальной инициативе поддержки жертв онлайн-буллинга

5 августа 2024, 12:12  •  106954 просмотра
Сериал The Last of Us получил первый тизер второго сезона

Сериал The Last of Us получил первый тизер второго сезона

5 августа 2024, 12:00  •  103027 просмотра
Международный день светофора, Всемирный день устриц. Что еще можно отметить пятого августа

Международный день светофора, Всемирный день устриц. Что еще можно отметить пятого августа

5 августа 2024, 03:09  •  108258 просмотра
Актуальное
рф хочет увеличить количество войск в Украине: нардеп о том, почему демобилизация очень проблематична

рф хочет увеличить количество войск в Украине: нардеп о том, почему демобилизация очень проблематична

Киев  •  УНН

6 августа 2024, 13:07  •  3505 просмотра

Read in English

Нардеп Федор Вениславский сообщил, что Россия имеет четкие цели увеличить количество оккупационных войск в Украине. По его словам, пока нет законопроекта о демобилизации и не стоит ожидать его в ближайшее время.

россия на сегодня поставила четкие цели увеличить количество оккупационных войск в Украине. Об этом сообщил нардеп, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга, передает УНН.

Вопрос (демобилизации - ред.) наиболее болезненный и сложный. Мы стали заложниками посульских идей отдельных политиков, которые вбросили сначала в публичное пространство, а затем в качестве законодательных инициатив возможность военнообязанных быть уволенными с военной службы во время действия правового режима военного положения

- сказал Вениславский.

"Не знаю країни, яка б під час війни проводила демобілізацію": Стефанчук про демобілізацію26 июля 2024, 14:42 • 32280 просмотров

Он сообщил, что россия поставила четкие цели увеличить количество оккупационных войск в Украине.

По данным наших разведывательных сообществ, которые были доведены до членов Комитета в закрытом режиме - россия на сегодня поставила четкие цели увеличить количество оккупационных войск в Украине и тех войск, которые принимают непосредственное участие еще на определенное количество десятков, или даже сотню тысяч. (Поэтому - ред.) говорить о на этом фоне об увольнении (с военной службы во время действия правового режима военного положения - ред.), или возможность увольнения, очень проблематично

 - рассказал Вениславский.

Вениславский напомнил, что в законе о мобилизации Верховная Рада дала поручение Кабмину, Министерству обороны внести законопроект о демобилизации, если они будут считать, что это возможно.

По моей информации такого законопроекта на данный момент нет и я бы скажем так не был чрезмерным оптимистом и не ожидал бы его в ближайшее время

- заявил Вениславский.

У Комітеті нацбезпеки пояснили, коли буде доручення про розробку законопроєкту щодо демобілізації 10 апреля 2024, 13:01 • 140290 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
ruslan-stefanchukРуслан Стефанчук
ukrainaУкраина
Эксклюзив
"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины
  •  4673 просмотра

"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины

Эксклюзив
За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат
  •  66059 просмотра

За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат

Эксклюзив
Украина должна выполнить рекомендации МВФ относительно открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ, от этого будет зависеть финпомощь - эксперт
  •  55163 просмотра

Украина должна выполнить рекомендации МВФ относительно открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ, от этого будет зависеть финпомощь - эксперт

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище: на каком этапе работы по обустройству и из какого материала будут изготавливаться надгробия
  •  68294 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище: на каком этапе работы по обустройству и из какого материала будут изготавливаться надгробия

Эксклюзив
Руководство должно отстранить Зиму с должностей директора юрдепартамента НБУ и главы админсовета ФГВФЛ на время расследования уголовного дела - экс-нардеп
  •  72426 просмотра

Руководство должно отстранить Зиму с должностей директора юрдепартамента НБУ и главы админсовета ФГВФЛ на время расследования уголовного дела - экс-нардеп

Эксклюзив
Следствие должно установить, было ли затягивание с продажей яхты медведчука служебной халатностью руководительницы АРМА Думы - правозащитник
  •  95750 просмотра

Следствие должно установить, было ли затягивание с продажей яхты медведчука служебной халатностью руководительницы АРМА Думы - правозащитник

Эксклюзив
F-16 заставят россиян быть осмотрительными в применении тактического оружия, терроризирующего прифронтовые зоны КАБами - эксперт
  •  113406 просмотра

F-16 заставят россиян быть осмотрительными в применении тактического оружия, терроризирующего прифронтовые зоны КАБами - эксперт

Убийство Ирины Фарион: суд оставил подозреваемого под стражей
  •  107491 просмотра

Убийство Ирины Фарион: суд оставил подозреваемого под стражей

Эксклюзив
F-16 могли помочь отразить самую массированную дроновую атаку рф в этом году - военный эксперт
5 августа 2024, 13:15  •  106375 просмотра

F-16 могли помочь отразить самую массированную дроновую атаку рф в этом году - военный эксперт

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть уголовное дело против должностных лиц ГНС
5 августа 2024, 10:59  •  91351 просмотра

Суд обязал ГБР открыть уголовное дело против должностных лиц ГНС

Популярные

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  55578 просмотра
В Киеве во время ночной атаки рф из-за обломков повреждена автостоянка

В Киеве во время ночной атаки рф из-за обломков повреждена автостоянка

  •  56067 просмотра
Байден созывает группу нацбезопасности из-за угрозы атаки Ирана на Израиль

Байден созывает группу нацбезопасности из-за угрозы атаки Ирана на Израиль

  •  121130 просмотра
В России заявили о ночной атаке на Белгородскую и Курскую области

В России заявили о ночной атаке на Белгородскую и Курскую области

  •  98513 просмотра
Reuters: в результате удара по базе в Ираке пострадали по меньшей мере пять военных США

Reuters: в результате удара по базе в Ираке пострадали по меньшей мере пять военных США

  •  120912 просмотра

Публикации

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  55578 просмотра
Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

  •  148432 просмотра
НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

5 августа 2024, 10:16  •  158573 просмотра
Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте

Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте
Эксклюзив

5 августа 2024, 09:29  •  147086 просмотра
Год без "Конкорда". Как проходит первая в Украине ликвидация прибыльного банка

Год без "Конкорда". Как проходит первая в Украине ликвидация прибыльного банка

2 августа 2024, 15:15  •  256303 просмотра

Война

россияне продолжают строить оборонительные сооружения вокруг Керченского моста

россияне продолжают строить оборонительные сооружения вокруг Керченского моста

  •  890 просмотра
рф хочет увеличить количество войск в Украине: нардеп о том, почему демобилизация очень проблематична

рф хочет увеличить количество войск в Украине: нардеп о том, почему демобилизация очень проблематична

  •  3639 просмотра
"Сегодня уже немало сбито": в военной администрации Сум отметили работу ПВО

"Сегодня уже немало сбито": в военной администрации Сум отметили работу ПВО

  •  8601 просмотра
Ракетный удар по Харькову: из-под завалов спасли 5 человек

Ракетный удар по Харькову: из-под завалов спасли 5 человек

  •  9640 просмотра
За деньги "сливал" российским спецслужбам сведения об украинских защитниках: в Харькове будут судить молодого человека

За деньги "сливал" российским спецслужбам сведения об украинских защитниках: в Харькове будут судить молодого человека

  •  10441 просмотра

политика

россияне продолжают строить оборонительные сооружения вокруг Керченского моста

россияне продолжают строить оборонительные сооружения вокруг Керченского моста

  •  890 просмотра
рф хочет увеличить количество войск в Украине: нардеп о том, почему демобилизация очень проблематична

рф хочет увеличить количество войск в Украине: нардеп о том, почему демобилизация очень проблематична

  •  3639 просмотра
Украина увеличит производство собственных ракет: Зеленский рассказал о решении Ставки

Украина увеличит производство собственных ракет: Зеленский рассказал о решении Ставки

  •  13971 просмотра
Зеленский провел заседание Ставки: обсудили фронт и производство дронов

Зеленский провел заседание Ставки: обсудили фронт и производство дронов

  •  13014 просмотра
"Украинская диверсия" на складе с горючим: в Минобороны Румынии опровергли еще один российский фейк

"Украинская диверсия" на складе с горючим: в Минобороны Румынии опровергли еще один российский фейк

  •  16753 просмотра

Война

россияне продолжают строить оборонительные сооружения вокруг Керченского моста

россияне продолжают строить оборонительные сооружения вокруг Керченского моста

  •  890 просмотра
рф хочет увеличить количество войск в Украине: нардеп о том, почему демобилизация очень проблематична

рф хочет увеличить количество войск в Украине: нардеп о том, почему демобилизация очень проблематична

  •  3639 просмотра
"Сегодня уже немало сбито": в военной администрации Сум отметили работу ПВО

"Сегодня уже немало сбито": в военной администрации Сум отметили работу ПВО

  •  8601 просмотра
Ракетный удар по Харькову: из-под завалов спасли 5 человек

Ракетный удар по Харькову: из-под завалов спасли 5 человек

  •  9640 просмотра
За деньги "сливал" российским спецслужбам сведения об украинских защитниках: в Харькове будут судить молодого человека

За деньги "сливал" российским спецслужбам сведения об украинских защитниках: в Харькове будут судить молодого человека

  •  10441 просмотра

политика

россияне продолжают строить оборонительные сооружения вокруг Керченского моста

россияне продолжают строить оборонительные сооружения вокруг Керченского моста

  •  890 просмотра
рф хочет увеличить количество войск в Украине: нардеп о том, почему демобилизация очень проблематична

рф хочет увеличить количество войск в Украине: нардеп о том, почему демобилизация очень проблематична

  •  3639 просмотра
Украина увеличит производство собственных ракет: Зеленский рассказал о решении Ставки

Украина увеличит производство собственных ракет: Зеленский рассказал о решении Ставки

  •  13971 просмотра
Зеленский провел заседание Ставки: обсудили фронт и производство дронов

Зеленский провел заседание Ставки: обсудили фронт и производство дронов

  •  13014 просмотра
"Украинская диверсия" на складе с горючим: в Минобороны Румынии опровергли еще один российский фейк

"Украинская диверсия" на складе с горючим: в Минобороны Румынии опровергли еще один российский фейк

  •  16753 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  104991 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  109346 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  123271 просмотра

Экономика

Французский импорт российского сжиженного природного газа растет - СМИ

Французский импорт российского сжиженного природного газа растет - СМИ

  •  57 просмотра
"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины

"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины
Эксклюзив

  •  4783 просмотра
Выплаты по решению ЕС о 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility ожидаются позже в этом месяце - Шмыгаль

Выплаты по решению ЕС о 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility ожидаются позже в этом месяце - Шмыгаль

  •  4995 просмотра
Украина в ближайшее время ожидает транш 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility - Шмыгаль

Украина в ближайшее время ожидает транш 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility - Шмыгаль

  •  14620 просмотра
Международные резервы упали еще на 1,8% на фоне продажи валюты, но после гранта США превысили 40 млрд долл. - НБУ

Международные резервы упали еще на 1,8% на фоне продажи валюты, но после гранта США превысили 40 млрд долл. - НБУ

  •  12174 просмотра

Киев

"Желтый" уровень опасности: в Киеве и области предупредили о грозе

"Желтый" уровень опасности: в Киеве и области предупредили о грозе

  •  10225 просмотра
В КГГА показали, как ремонтируют тоннель метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская"

В КГГА показали, как ремонтируют тоннель метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская"

  •  10274 просмотра
Поручено приостановить все ремонтно-демонтажные работы на Бессарабском рынке - КГВА

Поручено приостановить все ремонтно-демонтажные работы на Бессарабском рынке - КГВА

  •  14358 просмотра
Столкновение трамваев в Киеве: в "Киевпастрансе" причиной аварии назвали некорректные действия водителя, на Глубочицкой запускают автобусные маршруты

Столкновение трамваев в Киеве: в "Киевпастрансе" причиной аварии назвали некорректные действия водителя, на Глубочицкой запускают автобусные маршруты

  •  17005 просмотра
В Киеве столкнулись два трамвая: 6 пострадавших, движение затруднено

В Киеве столкнулись два трамвая: 6 пострадавших, движение затруднено

  •  21076 просмотра