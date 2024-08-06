рф хочет увеличить количество войск в Украине: нардеп о том, почему демобилизация очень проблематична

россия на сегодня поставила четкие цели увеличить количество оккупационных войск в Украине. Об этом сообщил нардеп, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга, передает УНН.

Вопрос (демобилизации - ред.) наиболее болезненный и сложный. Мы стали заложниками посульских идей отдельных политиков, которые вбросили сначала в публичное пространство, а затем в качестве законодательных инициатив возможность военнообязанных быть уволенными с военной службы во время действия правового режима военного положения - сказал Вениславский.

"Не знаю країни, яка б під час війни проводила демобілізацію": Стефанчук про демобілізацію

Он сообщил, что россия поставила четкие цели увеличить количество оккупационных войск в Украине.

По данным наших разведывательных сообществ, которые были доведены до членов Комитета в закрытом режиме - россия на сегодня поставила четкие цели увеличить количество оккупационных войск в Украине и тех войск, которые принимают непосредственное участие еще на определенное количество десятков, или даже сотню тысяч. (Поэтому - ред.) говорить о на этом фоне об увольнении (с военной службы во время действия правового режима военного положения - ред.), или возможность увольнения, очень проблематично - рассказал Вениславский.

Вениславский напомнил, что в законе о мобилизации Верховная Рада дала поручение Кабмину, Министерству обороны внести законопроект о демобилизации, если они будут считать, что это возможно.

По моей информации такого законопроекта на данный момент нет и я бы скажем так не был чрезмерным оптимистом и не ожидал бы его в ближайшее время - заявил Вениславский.

У Комітеті нацбезпеки пояснили, коли буде доручення про розробку законопроєкту щодо демобілізації