Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук ответил на вопрос о демобилизации военных назвав это «историческим мозолем» Украины. Об этом он сказал в интервью телеканалу Рада, передает УНН.

На вопрос, рассматривают ли уже законопроект о демобилизации, Стефанчук ответил:

По поводу демобилизации. Возможно у меня плохие знания, но я не знаю страны, которая бы во время войны проводила демобилизацию... Извините, я знаю такую страну - это Украинская Народная Республика в 1918 году. В то время министр обороны Николай Порш внес в Центральную Раду законопроект о демобилизации. Этот законопроект тогда был проголосован Центральной Радой... Мне нужно рассказывать, что произошло дальше? Для меня очень важно, чтобы нынешняя Верховная Рада не повторила ошибку Центральной Рады - сказал Стефанчук.

Он говорит, что демобилизация в Украине - «исторический мозоль» и мы должны об этом откровенно говорить.

Те кто на передовой, заслуживают свое исключительное право на справедливость, поэтому вопрос отпусков, ротаций, привилегий и поддержки - это все то, что должно быть реализовано. Частично мы этот вопрос реализовали за счет закона о мобилизации. Давайте так, поживем - увидим. Зная историю не знаю правильного ответа - сказал Стефанчук.

Напомним,

Министерство обороны не знает, возможна ли сейчас демобилизация, ведь это зависит от очень теоретических и практических факторов.