В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

После принятия во втором чтении и в целом законопроекта о мобилизации №10449, автоматически будет дано поручение Кабмину разработать законопроект о демобилизации военнослужащих. Об этом журналисту УНН сообщил нардеп, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федор Вениславский.

В этом законе (о мобилизации - ред.), который должны принять, в заключительных и переходных положениях это поручение (о разработке законопроекта о демобилизации - ред.) закреплено - сказал Вениславский.

Нардеп отметил, что Кабинет министров Украины должен разработать и внести этот законопроект на рассмотрение парламента.

Дополнение

9 апреля источники УНН сообщили, что демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил впоследствии, что Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки при обсуждении поправок в законопроект о мобилизации, исключил положение о демобилизации и ротации военнослужащих.

10 апреля Гончаренко сообщил, что вероятнее всего, голосование за мобилизационный законопроект состоится завтра.