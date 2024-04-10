В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Киев • УНН
Кабинету министров будет поручено разработать законопроект о демобилизации военнослужащих после принятия закона о мобилизации, сообщил народный депутат Федор Вениславский.
После принятия во втором чтении и в целом законопроекта о мобилизации №10449, автоматически будет дано поручение Кабмину разработать законопроект о демобилизации военнослужащих. Об этом журналисту УНН сообщил нардеп, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федор Вениславский.
В этом законе (о мобилизации - ред.), который должны принять, в заключительных и переходных положениях это поручение (о разработке законопроекта о демобилизации - ред.) закреплено
Нардеп отметил, что Кабинет министров Украины должен разработать и внести этот законопроект на рассмотрение парламента.
Дополнение
9 апреля источники УНН сообщили, что демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации.
Нардеп Алексей Гончаренко сообщил впоследствии, что Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки при обсуждении поправок в законопроект о мобилизации, исключил положение о демобилизации и ротации военнослужащих.
10 апреля Гончаренко сообщил, что вероятнее всего, голосование за мобилизационный законопроект состоится завтра.
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