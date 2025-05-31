рф хочет сесть за стол переговоров с новыми захваченными территориями - ОП

россияне хотят сесть за стол переговоров вооруженные новыми территориальными захватами. Они планируют сделать это летом, ведь у них развернут был под летнюю кампанию весь фронт. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко в эфире телемарафона, передает УНН.

Я понимаю их логику. Они хотят сесть за стол переговоров вооруженные новыми территориальными захватами. Они хотят это сделать летом, потому что у них развернут был под летнюю кампанию весь фронт. Они не хотят останавливаться - сказал Лещенко.

Он подчеркнул, что единственная сила, которая их способна остановить - это общая позиция Киева, Вашингтона и европейских столиц, включающая санкции, чтобы привести в чувство московскую диктатуру.

В этом смысле нас ждет сложное лето, потому что именно летом у них светлый, длинный день, сухая земля и зеленые насаждения, которые позволяют двигаться менее заметными - отметил Лещенко.

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Дополнение

Лещенко заявил, что россия не показывает никому текст своего меморандума о прекращении огня, чтобы его не критиковали до момента переговоров, ведь он, вероятно, будет неприемлемым.