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рф хочет сесть за стол переговоров с новыми захваченными территориями - ОП

Киев • УНН

 • 572 просмотра

россия стремится летом захватить новые территории Украины, чтобы иметь более сильную позицию на переговорах. Лещенко подчеркнул, что остановить рф может общая позиция Киева, Вашингтона и Европы.

рф хочет сесть за стол переговоров с новыми захваченными территориями - ОП

россияне хотят сесть за стол переговоров вооруженные новыми территориальными захватами. Они планируют сделать это летом, ведь у них развернут был под летнюю кампанию весь фронт. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко в эфире телемарафона, передает УНН.

Я понимаю их логику. Они хотят сесть за стол переговоров вооруженные новыми территориальными захватами. Они хотят это сделать летом, потому что у них развернут был под летнюю кампанию весь фронт. Они не хотят останавливаться 

- сказал Лещенко.

Он подчеркнул, что единственная сила, которая их способна остановить - это общая позиция Киева, Вашингтона и европейских столиц, включающая санкции, чтобы привести в чувство московскую диктатуру.

В этом смысле нас ждет сложное лето, потому что именно летом у них светлый, длинный день, сухая земля и зеленые насаждения, которые позволяют двигаться менее заметными 

- отметил Лещенко.

Трамп заявил, что не знает, поддержит ли законопроект об усилении санкций против рф 31.05.25, 11:50 • 2152 просмотра

Дополнение

Лещенко заявил, что россия не показывает никому текст своего меморандума о прекращении огня, чтобы его не критиковали до момента переговоров, ведь он, вероятно, будет неприемлемым.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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