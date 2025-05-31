рф хоче сісти за стіл переговорів із новими захопленими територіями - ОП
Київ • УНН
росія прагне влітку захопити нові території України, щоб мати сильнішу позицію на переговорах. Лещенко наголосив, що зупинити рф може спільна позиція Києва, Вашингтона та Європи.
росіяни хочуть сісти за стіл переговорів озброєні новими територіальними захопленнями. Вони планують зробити це влітку, адже в них розгорнутий був під літню кампанію весь фронт. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Я розумію їх логіку. Вони хочуть сісти за стіл переговорів озброєні новими територіальними захопленнями. Вони хочуть це зробити влітку, тому що в них розгорнутий був під літню кампанію весь фронт. Вони не хочуть зупинятися
Він наголосив, що єдина сила яка їх спроможна зупинити - це спільна позиція Києва, Вашингтона та європейських столиць, що включає санкції, щоб привести до тями московську диктатуру.
У цьому сенсі нас чекає складне літо, тому що саме влітку вони мають світлий, довгий день, суху землю й зелені насадження, які дозволяють рухатися менш помітними
Трамп заявив, що не знає, чи підтримає законопроєкт щодо посилення санкцій проти рф 31.05.25, 11:50 • 2242 перегляди
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Лещенко заявив, що росія не показує нікому текст свого меморандуму про припинення вогню, щоб його не критикували до моменту переговорів, адже він, ймовірно, буде неприйнятним.