рф хоче сісти за стіл переговорів із новими захопленими територіями - ОП

росіяни хочуть сісти за стіл переговорів озброєні новими територіальними захопленнями. Вони планують зробити це влітку, адже в них розгорнутий був під літню кампанію весь фронт. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Я розумію їх логіку. Вони хочуть сісти за стіл переговорів озброєні новими територіальними захопленнями. Вони хочуть це зробити влітку, тому що в них розгорнутий був під літню кампанію весь фронт. Вони не хочуть зупинятися - сказав Лещенко.

Він наголосив, що єдина сила яка їх спроможна зупинити - це спільна позиція Києва, Вашингтона та європейських столиць, що включає санкції, щоб привести до тями московську диктатуру.

У цьому сенсі нас чекає складне літо, тому що саме влітку вони мають світлий, довгий день, суху землю й зелені насадження, які дозволяють рухатися менш помітними - зазначив Лещенко.

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Доповнення

Лещенко заявив, що росія не показує нікому текст свого меморандуму про припинення вогню, щоб його не критикували до моменту переговорів, адже він, ймовірно, буде неприйнятним.