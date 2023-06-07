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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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рф хочет вывезти украинских детей в Крым и разместить по "соседству" военные объекты - Омбудсмен

Киев • УНН

 • 192915 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Российские спецслужбы планируют вывезти украинских детей с новооккупированных территорий в Крым, сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

рф хочет вывезти украинских детей в Крым и разместить по "соседству" военные объекты - Омбудсмен

Цитата

"Под предлогом угрозы постоянных обстрелов фсб рф могут реализовать комплекс заранее спланированных мероприятий для вывоза украинских детей из новых ВОТ и приграничных с россией регионов в Крым. Детей планируют разместить на летний период в лагерях и базах отдыха всего полуострова", - сообщил Лубинец в Telegram.

Детали

По словам Омбудсмена, целью таких действий является прежде всего создание условий "для уменьшения рисков от ожидаемого украинского контрнаступления на крымском направлении". 

"При этом фсб рф считает, что рядом с местами отдыха детей необходимо расположить пункты управления войсками, узловые подразделения, например ракетные или артиллерийские и обустроенные места сосредоточения (отхода) российских оккупационных войск в случае продвижения украинских военных вглубь Крыма", - указал он.

Российские спецслужбы, по его словам, считают, "что "соседство" детей рядом с военными объектами не позволит или значительно усложнит украинским военным возможности огневого поражения основных подразделений и пунктов управления РОВ, значительно ограничит или притормозит темпы продвижения ВСУ по территории Крыма, позволит, в случае необходимости, провести провокации с массовыми жертвами и дискредитировать ВСУ перед мировым сообществом".

"В госдуме рф уже инициировано соответствующее обращение к правительству по организации эвакуации детей из приграничных с Украиной регионов в летние лагеря и другие учреждения на территории АР Крым", - указал он.

Дополнение

В Украину удалось вернуть 371 ребенка, известно о 19 505 депортированных украинских детей.

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