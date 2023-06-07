рф хоче вивезти українських дітей до Криму і розмістити по "сусідству" військові об'єкти - Омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Російські спцслужби планують вивезти українських дітей з новоокупованих територій до Криму, повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, предає УНН.
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"Під приводом загрози постійних обстрілів фсб рф можуть реалізувати комплекс заздалегідь спланованих заходів для вивезення українських дітей з нових ТОТ і прикордонних з росією регіонів до Криму. Дітей планують розмістити на літній період в таборах і базах відпочинку всього півострова", - повідомив Лубінець у Telegram.
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Зі слів Омбудсмена, метою таких дій є насамперед створення умов "для зменшення ризиків від очікуваного українського контрнаступу на кримському напрямі".
"При цьому фсб рф вважає, що поряд з місцями відпочинку дітей необхідно розташувати пункти управління військами, вузлові підрозділи, наприклад ракетні чи артилерійські та облаштовані місця зосередження (відходу) російських окупаційних військ у разі просування українських військових вглиб Криму", - вказав він.
Російські спецслужби, за його словами, вважають, "що "сусідство" дітей поруч з військовими об’єктами не дозволить або значно ускладнить українським військовим можливості вогневого ураження основних підрозділів та пунктів управління РОВ, значно обмежить чи пригальмує темпи просування ЗСУ по території Криму, дозволить, у разі необхідності, провести провокації з масовими жертвами та дискредитувати ЗСУ перед світовим співтовариством".
"У держдумі рф вже ініційовано відповідне звернення до уряду щодо організації евакуації дітей з прикордонних із Україною регіонів до літніх таборів та інших закладів на території АР Крим", - вказав він.
Доповнення
В Україну вдалося повернути 371 дитину, відомо про 19 505 депортованих українських дітей.