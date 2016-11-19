РФ игнорирует требования минских соглашений по отводу иностранных войск из Донбасса - доклад ПА НАТО

ukru
15 марта, 19:03 • 108476 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148058 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126457 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119774 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106520 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102264 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96244 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126530 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128419 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127418 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 43534 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 38843 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 62076 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 46861 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 24499 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 126530 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 126434 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 263290 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 292553 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 228818 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 106177 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 128419 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112288 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129498 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131474 просмотра
Актуальное
РФ игнорирует требования минских соглашений по отводу иностранных войск из Донбасса - доклад ПА НАТО

РФ игнорирует требования минских соглашений по отводу иностранных войск из Донбасса - доклад ПА НАТО

Киев • УНН

 • 9922 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Россия продолжает игнорировать требования минских соглашений по отводу иностранных войск из Донбасса. Об этом говорится в докладе "Две войны Украины: защита независимости и внедрение реальных реформ", которую процитировал на своей странице в Facebook народный депутат Украины Мустафа Найем, передает УНН.

"Россия продолжает игнорировать требования Минска II по отводу иностранных войск с востока Украины. Существует достаточно доказательств присутствия российских войск и систем вооружения на Донбассе: российские военные, которых взяли в плен военнослужащие украинской армии; спутниковые снимки НАТО, данные наблюдения Верховного Главнокомандующего объединенными вооруженными силами в Европе, генерала Филиппа Марка Бридлава, подтверждающие заявление Александра Хуга, первого заместителя председателя СММ ОБСЕ о том, что наблюдатели ОБСЕ при наблюдении видели доказательства присутствия российских солдат и оружия на этой территории с начала конфликта . Российские активисты-демократы, такие как Лев Шлосберг и Борис Немцов провели тщательное расследование участия российских солдат в военных действиях на территории Украины.

Было даже много шума, когда Президент Владимир Путин признал на пресс-конференции в декабре 2015 г., что Москва "никогда не говорила, что там [в Украине] не было наших людей, которые выполняли определенные задачи, в т.ч. в военной сфере "(Reuters, в 2015). Александр Литвиненко, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, предостерег членов ПА НАТО не ошибаться: Россия ведет военную операцию на востоке Украины ", - привел один из отрывков доклада" Две войны Украины: защита независимости и внедрение реальных реформ "М.Найем.

В еще одном отрывке, который М.Найем разместил на своей странице в Facebook было сказано: "Кремль выбрал позицию считать, что решительная настроенность Украины принять европейские политические и экономические стандарты угрожает национальным интересам России. Москва начала плохо замаскированную агрессивную военную кампанию, которая завершилась незаконной оккупацией и аннексией Крыма и затяжным вооруженным конфликтом в восточных областях Украины - Луганской и Донецкой.

Россия прямо нарушила многочисленные международные соглашения, наиболее очевидным является нарушение Будапештского меморандума 1994 года, по которому Россия брала на себя четкие обязательства уважать территориальную целостность Украины в обмен на то, что Киев согласился отказаться от своего арсенала ядерного оружия. Хилые попытки Кремля оправдать свои действия необходимостью защитить русскоязычное население Украины не выдерживают критики, ведь признаки какого-либо нарушения прав русскоязычного населения по сравнению с периодом правления Януковича отсутствуют ".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы