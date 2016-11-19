РФ игнорирует требования минских соглашений по отводу иностранных войск из Донбасса - доклад ПА НАТО

"Россия продолжает игнорировать требования Минска II по отводу иностранных войск с востока Украины. Существует достаточно доказательств присутствия российских войск и систем вооружения на Донбассе: российские военные, которых взяли в плен военнослужащие украинской армии; спутниковые снимки НАТО, данные наблюдения Верховного Главнокомандующего объединенными вооруженными силами в Европе, генерала Филиппа Марка Бридлава, подтверждающие заявление Александра Хуга, первого заместителя председателя СММ ОБСЕ о том, что наблюдатели ОБСЕ при наблюдении видели доказательства присутствия российских солдат и оружия на этой территории с начала конфликта . Российские активисты-демократы, такие как Лев Шлосберг и Борис Немцов провели тщательное расследование участия российских солдат в военных действиях на территории Украины.

Было даже много шума, когда Президент Владимир Путин признал на пресс-конференции в декабре 2015 г., что Москва "никогда не говорила, что там [в Украине] не было наших людей, которые выполняли определенные задачи, в т.ч. в военной сфере "(Reuters, в 2015). Александр Литвиненко, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, предостерег членов ПА НАТО не ошибаться: Россия ведет военную операцию на востоке Украины ", - привел один из отрывков доклада" Две войны Украины: защита независимости и внедрение реальных реформ "М.Найем.

В еще одном отрывке, который М.Найем разместил на своей странице в Facebook было сказано: "Кремль выбрал позицию считать, что решительная настроенность Украины принять европейские политические и экономические стандарты угрожает национальным интересам России. Москва начала плохо замаскированную агрессивную военную кампанию, которая завершилась незаконной оккупацией и аннексией Крыма и затяжным вооруженным конфликтом в восточных областях Украины - Луганской и Донецкой.

Россия прямо нарушила многочисленные международные соглашения, наиболее очевидным является нарушение Будапештского меморандума 1994 года, по которому Россия брала на себя четкие обязательства уважать территориальную целостность Украины в обмен на то, что Киев согласился отказаться от своего арсенала ядерного оружия. Хилые попытки Кремля оправдать свои действия необходимостью защитить русскоязычное население Украины не выдерживают критики, ведь признаки какого-либо нарушения прав русскоязычного населения по сравнению с периодом правления Януковича отсутствуют ".