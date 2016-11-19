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РФ ігнорує вимоги мінських угод щодо відведення іноземних військ із Донбасу – доповідь ПА НАТО

РФ ігнорує вимоги мінських угод щодо відведення іноземних військ із Донбасу – доповідь ПА НАТО

Київ • УНН

 • 9922 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Росія продовжує ігнорувати вимоги мінських угод щодо відведення іноземних військ із Донбасу. Про це йдеться у доповіді "Дві війни України: захист незалежності та запровадження реальних реформ", яку процитував на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Мустафа Найєм, передає УНН.

“Росія продовжує ігнорувати вимоги Мінську II щодо відведення іноземних військ зі сходу України. Існує достатньо доказів присутності російських військ та систем озброєння на Донбасі: російські військові, яких взяли у полон військовослужбовці української армії; супутникові знімки НАТО; дані спостереження Верховного Головнокомандувача об’єднаними збройними силами в Європі, генерала Філіпа Марка Брідлава, що підтверджують заяву Олександра Хуга, першого заступника голови СММ ОБСЄ про те, що спостерігачі ОБСЄ під час спостереження бачили докази присутності російських солдат та зброї на цій території з початку конфлікту. Російські активісти-демократи, такі як Лев Шлосберг та Борис Немцов провели ретельне розслідування участі російських солдат у військових діях на території України.

Було навіть багато шуму, коли Президент Володимир Путін визнав на прес-конференції у грудні 2015 р, що Москва „ніколи не казала, що там [в Україні] не було наших людей, які виконували певні завдання, в т.ч. у військовій сфері“ (Reuters, 2015). Олександр Литвиненко, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України, застеріг членів ПА НАТО не помилятися: Росія веде військову операцію на сході України”, — навів один із уривків доповіді “Дві війни україни: захист незалежності та запровадження реальних реформ” М.Найєм.

У ще одному уривку, який М.Найєм розмістив на своїй сторінці у Facebook було зазначено: “Кремль обрав позицію вважати, що рішуча налаштованість України прийняти європейські політичні та економічні стандарти загрожує національним інтересам Росії. Москва розпочала погано замасковану агресивну військову кампанію, що завершилася незаконною окупацією та анексією Криму та затяжним збройним конфліктом у східних областях України — Луганській та Донецькій.

Росія прямо порушила численні міжнародні угоди, найбільш очевидним є порушення Будапештського меморандуму 1994 року, яким Росія брала на себе чіткі зобов’язання поважати територіальну цілісність України в обмін на те, що Київ погодився відмовитися від свого арсеналу ядерної зброї. Кволі намагання Кремля виправдати свої дії необхідністю захистити російськомовне населення України не витримують критики, адже ознаки будь-якого порушення прав російськомовного населення у порівнянні з періодом правління Януковича відсутні”.

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