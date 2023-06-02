рф готовит очередную провокацию на химическом заводе в Армянске - Херсонская ОВА

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"По данным сил сопротивления, россияне готовят очередную провокацию на химическом заводе в Армянске временно оккупированного Крыма. Они завезли на территорию завода "Крымский Титан" взрывчатку и минируют территорию. Вероятный взрыв повлечет выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ, приведет к смертельной опасности людей и окружающей среды. Пострадают жители АР Крым и как минимум еще семи областей Украины, а также Турция и сама страна-агрессор” - заявил глава Херсонской ОВА.

Детали

Прокудин также отметил, что украинская сторона осуществляет постоянный мониторинг ситуации и готова оперативно реагировать на все угрозы, которые могут возникнуть. "Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь на провокации врага и следите за объявлениями областной военной администрации", - отметил глава области.

Дополнение

рф разместила войска радиационной защиты на заводе "Крымский титан" в Крыму.