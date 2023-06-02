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рф готовит очередную провокацию на химическом заводе в Армянске - Херсонская ОВА

Киев • УНН

 • 328123 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. По данным сил сопротивления, россияне готовят очередную провокацию на химическом заводе в Армянске во временно оккупированном Крыму. Об этом заявил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"По данным сил сопротивления, россияне готовят очередную провокацию на химическом заводе в Армянске временно оккупированного Крыма. Они завезли на территорию завода "Крымский Титан" взрывчатку и минируют территорию. Вероятный взрыв повлечет выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ, приведет к смертельной опасности людей и окружающей среды. Пострадают жители АР Крым и как минимум еще семи областей Украины, а также Турция и сама страна-агрессор” - заявил глава Херсонской ОВА.

Детали

Прокудин также отметил, что украинская сторона осуществляет постоянный мониторинг ситуации и готова оперативно реагировать на все угрозы, которые могут возникнуть. "Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь на провокации врага и следите за объявлениями областной военной администрации", - отметил глава области.

Дополнение

рф разместила войска радиационной защиты на заводе "Крымский титан" в Крыму.

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